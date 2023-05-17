快訊

特拉斯來台：回顧90年代柴契爾夫人訪台的新自由主義之旅

澎湖湖西鄉一處涼亭護欄倒塌 北部5名遊客受傷急送醫

特勤局維安有漏洞？白宮國安顧問蘇利文住所遭「不明男子」闖入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍人愛戀女網匯316萬 存9年結婚基金驚覺她竟已是人妻

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林姓人妻隱瞞已婚身分上網認識單身的羅姓軍人，還以存結婚基金為前提要他每月匯2萬元給她，羅深信將和林女共組家庭，9年多持續不斷匯了316萬元才驚覺都是一場空，對林提民事撤銷贈與之訴；法院審酌雙方對話，認為羅請求有理由、不採信林辯詞，判林應給付羅316萬元，可上訴。

羅男主張，2008年間和林女在網路聊天室認識，3年後約出見面互有好感就表白，林女則說希望以結婚預做打算存錢，要求他每月至少匯2萬元給她儲蓄當作結婚基金，自己答應後就從2011年3月起至2020年9月止，每月匯款到林女帳戶，一共匯了316萬8500元。

羅控訴，後來才察覺林女隱瞞自己已婚身分，可見她根本無意願和他結婚，依民法第412條第1規定以存證信函向林為撤銷贈與之意思表示，並請她7日內返還受贈金額，因林至今沒還錢，在依同條第2項規定，對林提民事返還贈與款項316萬8500元。

林女抗辯稱，羅男在和她交往前明知她仍有婚姻關係、育有1個小孩，仍執意追求進一步交往才勉為其難答應，交往期間還對她言語肢體暴力，後來得知她經濟不佳就單方面主動匯款給她，自己也沒有以「結婚」為前提的意思而接受羅贈與。

林還說，2020年9月下定決心要結束和羅之間超友誼關係，但對方不滿她提分手就開始騷擾家人，連續打電話或滯留她家中，並揚言要將2人關係鬧到人盡皆知，她也向法院聲請保護令。

法院根據2人對話發現，林女曾說「我真的是想跟他結婚啊！」「我會在跟他結婚前，把身分結束掉」，林還曾跟羅說「我想跟你在一起」、「我要跟你一起同甘共苦，我們要結婚」，後又提到「我承認是詐騙」、「我原本是要提離婚」等語。

且林女自稱因羅男是軍人，他們幾個月見一次面相處1、2天，並都約在汽車旅館有發生性行為，法院審酌，羅男若非信任林女，認為2人之後會結婚，豈有在知道她已婚有小孩且數月才見一次面情況下，持續9年多每月匯2萬元給她，不採信林女辯詞。

法院指出，羅男以結婚為前提所為的贈與，可認是附有林女應和她結婚義務的約款，其性質屬負擔之贈與，認為羅請求有理由，判林女應給付他316萬8500元。 

羅男和林女交往9年匯了316萬，事後才得知她早已有家室，法院判林應給付羅316萬元。示意圖／ingimage
羅男和林女交往9年匯了316萬，事後才得知她早已有家室，法院判林應給付羅316萬元。示意圖／ingimage

結婚 軍人 婚姻

延伸閱讀

「身體借我一下」人妻高燒遭強行性行為 從此封閉身心

獨／恭喜！32歲舒子晨升格人妻 交往2個月閃婚圈外人

臭臉試探「妳跟那女人...」老公嚇到全盤托出 人妻崩潰後悔了

小孩被阿伯搶去報扶養！媽媽冷回「1句話」惹怒人妻：氣到原地往生

相關新聞

林智堅論文抄襲案解套？法官安排與調查官試著調解

新竹市前市長林智堅論文抄襲風波，調查局調查官余正煌已提刑事自訴指控林違反著作權法；侵權案屬告訴乃論案件，台北地院承審法官...

街友搭訕女子遭阻惱怒拿剪刀刺殺友 最高法院判關11年定讞

街友趙志仁和蔡姓男子發生口角，到賣場買2把剪刀刺擊蔡，再報警自首，蔡出血過多隔天身亡，一審依殺人罪判刑12年，二審改依傷...

桃園男3年3次酒駕不悔 竟又喝酒無照上路將罰21萬

桃園市57歲張姓男子過去3年兩次酒後駕駛被抓仍不悔改，他昨天開車上班途中，未繫安全帶遭警方攔查，員警聞到張男身上濃濃酒味...

13.5公分手術刀割頸辯不知刀鋒利 養生館負責人殺人判6年2月

台北市萬華區詹姓養生館負責人與友人商討養生館經營事宜，因李姓友人有意逼迫他交出經營權，以手術刀割劃李的頭部，李送醫急救後...

軍人愛戀女網匯316萬 存9年結婚基金驚覺她竟已是人妻

林姓人妻隱瞞已婚身分上網認識單身的羅姓軍人，還以存結婚基金為前提要他每月匯2萬元給她，羅深信將和林女共組家庭，9年多持續...

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉貪 檢方聲押

宜蘭檢方表示，三星鄉長李志鏞涉犯貪污治罪條例，經偵訊後今天凌晨已向法院聲請羈押

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦