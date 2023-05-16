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海巡署中尉帶頭收賄 漁船安檢放水 得手6次後竟還提高價碼

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

海巡署基隆八斗子漁港安檢所陳姓岸巡中尉小隊長，涉嫌接受黃姓魚商行賄共43萬元，並找湯姓、陳姓安檢士集體收賄，安檢時放水，讓黃的漁船違法載運白帶魚出港。基隆地檢署今天偵結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴4人。

檢方調查，陳男今年1月1日到八斗子安檢所任職時，湯男和陳男已在當地分別服務4年多和3年多。3人均負責執行進出本島貨物安全檢查等法定職務，對於港內船舶載運物品認有違法之虞時，應確實實施檢查。

黃男為了躲避海關及海巡署北部分署岸巡人員查緝，違法將大量白帶魚運出港，並在海上與大陸漁船交易，去年3月上半月某日在漁港附近與陳男商議，以每次3萬元為報酬，要陳放水獲得同意。

陳男去年3月15、16日利用執勤安檢機會，對黃男的漁船刻意不開艙檢查，或假意巡視查看，助黃順利私運白帶魚出港。黃男隔天在漁港附近各交付3萬元給陳男。

陳男為求違法安檢收賄更加順遂，去年4月間分別遊說手頭不甚寬裕湯男、陳男加入，並獲2人同意。從去年5月7日到今年1月14日，9度共同收受賄賂，放水讓黃男私運白帶魚出港。歷次得逞後，由不知情安檢所值班人員，在「漁船進出港紀錄表」上，不實登記「漁獲：無」等內容，上傳海巡署安檢資訊系統。

陳、黃原本議定每次報酬3萬元，陳男後來向黃表示「我裡面有人」等話，讓黃知道行賄對象不只陳，在第7次違法行為時，把行賄金額提高到5萬元。

檢警接獲線報後，由基隆地檢署主任檢察官黃嘉妮指揮法務部廉政署偵辦，今年2月15日羈押主嫌陳男和黃男獲准。檢廉查出，陳男等人共收賄43萬元，其中陳男拿了33萬4000元，湯男6萬4000元，陳男3萬2000元。

檢察官今天偵查終結，認定海巡署3男涉犯貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂罪、刑法使公務員登載不實準文書罪。黃男涉犯貪汙治罪條例對於公務員違背職務交付賄賂罪，提起公訴。

基隆八斗子漁港安檢所3名海巡署人員，涉嫌接受黃姓魚商行賄安檢時放水。基隆地檢署今天偵結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴4人。記者邱瑞杰／攝影
基隆八斗子漁港安檢所3名海巡署人員，涉嫌接受黃姓魚商行賄安檢時放水。基隆地檢署今天偵結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴4人。記者邱瑞杰／攝影

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