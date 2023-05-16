調查官涉賄500萬還想關說升等 前副局長作證：沒幫忙打過電話

潤寅詐貸案中調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃被控收賄500萬元「吃案」，並商請有富建設董事長洪村騫關說職務升等；台北地院傳喚調查局前副局長潘鴻謀出庭作證，潘稱有接受請託，但沒有幫郭打過一通電話。

潘鴻謀退休後，在有富建設擔任顧問職，月領3萬元顧問費，潘昨天證稱，他在台北市調查處擔任處長時，全處共有260人，不是對每個人都深入了解，他當副局長時也是調查局人審會委員，但謹守本分，人事問題都公開、公平處理。

潘證稱，洪村騫找他提郭詩晃的升等案時，說法很明理，對郭是不是該升等，他曾詢問市調處松山站的主任，得到的答案是郭的工作表現不是很特殊，調查局政風室也曾問過他相關事件，他很明確回答從來沒有打過一通電話。

潘鴻謀作證後請回，合議庭訂下月召開辯論庭，由被告郭詩晃、王音之的委任律師與檢方言詞辯論，之後即結案訂宣判期日。

台北地檢署偵辦潤寅詐貸時查出郭詩晃收賄「案外案」，對郭執行搜索，偵查中聲請對郭羈押禁見獲准，檢方起訴郭、王音之2人；郭移審後以50萬交保，並從2020年8月起訴限制出境迄今，郭限境期限上月底屆滿。

日前合議庭調查檢、辯意見認為，郭涉犯貪污治罪條例「有調查職務之人員違背職務收受賄賂罪」、刑法「洩漏國防以外秘密罪」，犯罪嫌疑重大。