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調查官涉賄500萬還想關說升等 前副局長作證：沒幫忙打過電話

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

潤寅詐貸案中調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃被控收賄500萬元「吃案」，並商請有富建設董事長洪村騫關說職務升等；台北地院傳喚調查局前副局長潘鴻謀出庭作證，潘稱有接受請託，但沒有幫郭打過一通電話。

潘鴻謀退休後，在有富建設擔任顧問職，月領3萬元顧問費，潘昨天證稱，他在台北市調查處擔任處長時，全處共有260人，不是對每個人都深入了解，他當副局長時也是調查局人審會委員，但謹守本分，人事問題都公開、公平處理。

潘證稱，洪村騫找他提郭詩晃的升等案時，說法很明理，對郭是不是該升等，他曾詢問市調處松山站的主任，得到的答案是郭的工作表現不是很特殊，調查局政風室也曾問過他相關事件，他很明確回答從來沒有打過一通電話。

潘鴻謀作證後請回，合議庭訂下月召開辯論庭，由被告郭詩晃、王音之的委任律師與檢方言詞辯論，之後即結案訂宣判期日。

台北地檢署偵辦潤寅詐貸時查出郭詩晃收賄「案外案」，對郭執行搜索，偵查中聲請對郭羈押禁見獲准，檢方起訴郭、王音之2人；郭移審後以50萬交保，並從2020年8月起訴限制出境迄今，郭限境期限上月底屆滿。

日前合議庭調查檢、辯意見認為，郭涉犯貪污治罪條例「有調查職務之人員違背職務收受賄賂罪」、刑法「洩漏國防以外秘密罪」，犯罪嫌疑重大。

裁定指出，郭就洪村騫是否交付500萬元賄款、及以協助升等作為賄賂對價情節，與王音之的證詞有歧異，郭有限制出境、出海事由，已裁定郭自2023年4月24日延長限制出境、出海8月。

前調查官郭詩晃。圖／聯合報系資料照片
前調查官郭詩晃。圖／聯合報系資料照片
調查局前副局長潘鴻謀(左)。圖／聯合報系資料照片
調查局前副局長潘鴻謀(左)。圖／聯合報系資料照片

收賄 詐貸 北市

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