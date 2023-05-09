夫拿帳戶從事詐欺還家暴 女子申請離婚法院裁准
屏東男子阿強（化名）4年前與女子小芬（化名）結婚，他不時對小芬口出惡言、拳腳相向施行家庭暴力，造成對方身體多處挫傷，遭小芬提向法院申請離婚，院方認定阿強的虐待行為造成小芬極大苦痛，雙方婚姻關係已破裂，判准離婚，可上訴。
小芬主張，阿強經常瞞著她將育兒津貼拿去私用，還使用她的郵局帳戶從事詐騙行為，又出手毆打、恐嚇她不准離婚，未料婚後2年遭發現外遇，不但沒有致歉，更態度惡劣要求支付1萬8千元就同意離婚，她已經無法忍受，夫妻情誼早已消失殆盡。
法院經查，阿強於2020年9月間動手毆打小芬，於隔年10月對她咆哮辱罵，傳送「把我搞到沒路走，妳也別想有好日子過」等恐嚇訊息，且他沒有穩定工作收入，還有詐欺行為，後期均無返家，無照顧3名未成年子女，還會對孩子吼叫、砸東西。
院方審酌，阿強毆打、傳送訊息威脅、恐嚇咆哮等行為造成小芬身心理極大痛苦，已超越夫妻所能忍受程度，危及婚姻關係，導致小芬喪失維持與阿強繼續共同生活的意願，婚姻關係破綻，依法准許離婚，另為符合子女最佳利益，3名未成年子女由小芬獨立撫養。
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