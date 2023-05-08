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大學約聘人員涉侵占推廣專班學費 嘉檢起訴1女

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義某大學羅姓約聘人員被控自108年起，利用辦理推廣教育專班機會，侵占部分學費，且多次未在出納管理手冊規定期限內繳回費用，經校方發現送辦，嘉檢偵結，依業務侵占罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，47歲羅姓女子自民國107年12月1日起擔任學校推廣教育的組員，負責辦理推廣教育專班招生、考試、收費及經費入帳等業務；依出納管理手冊規定，所收取學員學費的款項，應於當日或次日繳交校方，零星收入最長不得超過5日繳回。

檢方表示，羅女於108年9月至110年2月期間，承辦108年度幼兒園長班、109年度幼教專班、109年度灌溉排水專班、109年度加註輔導班及109年度幼兒園長班機會，涉入從中侵占部分款項等犯行，校方發現後呈報教育部，後續交由調查局嘉義市調查站偵辦。

檢方指出，羅女辦理相關專班時，參加人數不僅向校方以多報少，不實登載報名人數，還將收取款項分成多筆匯入帳戶，曾有一筆逾新台幣百萬元的學費，隔了半年才繳回出納組，且還有部分學員繳交的學費並未繳回校方。

校方今天表示，事發後，羅女均以各種名目請假未到校上班，校方也多次函請羅女請假須依相關規定辦理，不過，羅女仍未依相關規定請假，在無故曠職逾3日的情況下，校方於去年11月間，依相關規定終止僱用契約。

根據起訴書，羅女否認全部犯行，並辯稱不知道收款後須於5日內繳回的規定，且因學員經審核資格不符，無法全額退費及其他因素沒有辦法即時處理；檢方偵結後，依業務侵占罪嫌將羅女起訴。

侵占 嘉義 幼兒園

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