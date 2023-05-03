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怕被通緝？連千毅速衝法院報到 稱「沒收到法院通知書」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

知名直播主連千毅高調在臉書開直播，恐嚇多名網友私訊約對方「泡茶」，還指揮小弟要對方收「白包」，檢方認為連涉及多起恐嚇罪，起訴連千毅及陳姓、黃姓、蘇姓小弟，今高雄地院宣判，因連千毅及陳姓小弟審理期間都未到庭，院方多次發出拘票都未拘到人，將對連千毅、陳姓小弟發布通緝。

今下午3時30多分許新聞曝光後，連千毅下午4時在個人粉絲頁發文稱「我並沒有收到法院送達的通知書！並不知道何時開庭！待會會請律師、打電話進去地方法院了解情況」。

約下午5時許，連千毅親自衝到法院「報到」，法官確認後，已排定好下一次庭期，預計6月7日下午2點半開庭，並告誡連千毅一定要到庭，以利訴訟進行。

依據傳票送達程序，法院會寄發雙掛號信件至戶籍地與住居所，需由訴訟當事人簽收，若委託親友則需要出具委託書，否則不算完成送達程序。

若傳票未送達，將送往鄰近派出所寄存，由本人親自來領，若2個月無人領取，則會寄回法院，若2次傳票都未送達，則可發拘票拘提到庭。

連千毅今下午發文自稱沒收到傳票，聽到法院將發布通緝後，速衝法院報到。翻攝自連千毅臉書
連千毅今下午發文自稱沒收到傳票，聽到法院將發布通緝後，速衝法院報到。翻攝自連千毅臉書

連千毅 恐嚇

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