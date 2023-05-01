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不忍了！大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：檢察官羅織入罪

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大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：羅織入罪 不忍了！

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對被依涉嫌詐領助理費、竊佔國土、假買賣交易房產等罪起訴，前立委顏寬恒選在大甲媽遶境後，上午開記者會針對被起訴事項一一駁斥。他說，從現在開始，他不會忍了，這是檢察官羅織入罪要攻擊他，他要捍衛他的清白，要爭取未來為鄉親服務的機會。

顏寬恒說，從他3月22日登記參選立委，同月28日即發動搜索，本月19日複訊、併案提出貪汙治罪條例，接著26日不到一個月起訴，看一下宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安去年9月至今，檢察官當初是怎麼對他們的。

他說，他在不到一個月時間內，用兩件案子約談、搜索他，並用第3件併案起訴，這沒有針對性嗎、不是政治追殺嗎、不是針對顏寬恒嗎？

顏寬恒解釋，竊佔國土部分，看地圖，房屋是蓋在他的私人土地上，國有地是外圍綠美化區。2014年到2016年承包商申請做綠美化，期滿後向國產署續約綠美化，但申請案件迄今未有進度。他太太陳麗淩則是在國產署公開標租後，依法照國產署公告現況標租，標租當時的現況就是這樣，他們沒有更改現況，而且依規定繳交租金，到底竊占甚麼？檢察官如果要回溯竊占罪嫌，當時標租的人是承包商，也不是他和他太太。

對於使公務員登載不實部分，他房子賣給何人屬於他的私權，至於林進福與買家之間的金流，和他有甚麼關係？

至於貪污罪嫌，林進福曾當他助理，助理費都匯進林進福的私人帳戶，也確實在地方服務鄉親，根本沒有詐領助理費的問題。他說，最氣憤的是，他買車明明是2017年的事，所有購車款也在同年付清，林進福2018年1月才當他助理，請問助理費怎麼去付買車尾款？完全就是檢方構陷誤導。

針對被依涉嫌詐領助理費、竊佔國土、假買賣交易房產等罪起訴，前立委顏寬恒選在大甲媽遶境後，上午開記者會針對被起訴事項一一駁斥。記者黃寅／攝影
針對被依涉嫌詐領助理費、竊佔國土、假買賣交易房產等罪起訴，前立委顏寬恒選在大甲媽遶境後，上午開記者會針對被起訴事項一一駁斥。記者黃寅／攝影
顏寬恒解釋，竊佔國土部分，看地圖，房屋是蓋在他的私人土地上，國有地是外圍綠美化區。記者黃寅／攝影
顏寬恒解釋，竊佔國土部分，看地圖，房屋是蓋在他的私人土地上，國有地是外圍綠美化區。記者黃寅／攝影
顏寬恒說，他太太陳麗淩則是在國產署公開標租後，依法照國產署公告現況標租。記者黃寅／攝影
顏寬恒說，他太太陳麗淩則是在國產署公開標租後，依法照國產署公告現況標租。記者黃寅／攝影
顏寬恒說，林進福買車明明是2017年的事，所有購車款也在同年付清，2018年1月才當他助理，助理費怎麼去付買車尾款？記者黃寅／攝影
顏寬恒說，林進福買車明明是2017年的事，所有購車款也在同年付清，2018年1月才當他助理，助理費怎麼去付買車尾款？記者黃寅／攝影

顏寬恒 綠美化 國產署

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