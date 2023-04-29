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KTV辦同學會　前情侶互毆、現伴侶參戰3人遭訴傷害

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓女子等人去年底在台北市一家KTV中辦同學會飲酒歡唱，酒後卻因細故起衝突，3人大打出手，皆受多處擦挫傷，直到警方獲報到場才消停，事後互告傷害，經警方依法送辦，士林地檢署近日偵結，依傷害罪起訴李等3人。

檢警調查，27歲李姓女子，先前曾涉公共危險罪，遭判徒刑3月，2019年間易科罰金執行完畢。李女與26歲莊姓男子、26歲賴姓男子是國中同學，3人與友人去年11月19日深夜到台北市大同區一家KTV內開包廂辦同學會，飲酒歡唱後，隔日凌晨0時許在KTV店外，卻因細故爆發爭吵，進而大打出手。

轄區警方獲報到場，現場人員已消停，但其中3人傷痕累累，警方將相關李女等5人帶返偵辦，經驗傷，李女頭、肩、臀、膝多處擦挫傷，李女的張姓男友頭、胸、肩、手部擦挫傷，莊男臉、頸、手部擦挫傷，3人提告傷害，警詢後依傷害罪嫌將5人送辦。

據悉，案發當時李女等人有帶男女朋友參加同學會，而李女與莊男為前男女朋友，衝突爆發時，李女、李女的張姓男友及莊男互毆，莊男的葉姓女友及賴男見狀也介入勸架，卻遭波及。

李女、張男、莊男開庭互稱對方先出手傷人才反擊。檢方近日偵結，認葉女、賴男部分另已不起訴，李女等3人犯刑法第277條第1項普通傷害罪嫌，依法起訴，李女犯他案遭判刑5年內又犯本案，為累犯，建請法院裁量是否加重本刑。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

傷害罪 KTV 北市

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