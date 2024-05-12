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新北土城學校傳工程意外 33歲越南籍工人墜樓不治

中央社／ 新北12日電

新北市土城區某學校新建校舍，今天上午11時許發生工安意外，越南籍男子疑不慎從高處墜落，當場沒有呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。男子墜樓原因待警方調查釐清。

新北警消上午11時接獲通報，33歲越南籍移工NGUYEN VAN MUI於某所學校內工地施工時，因不明原因墜樓，當場沒有呼吸心跳。

工地同事開車將傷者送往土城醫院急救，但車行至中華、員福街口時發現傷者命危，因此，趕緊通報119送往亞東醫院急救，經急救後仍傷重不治。確切墜樓原因，仍待警方調查釐清。

警方並通報新北市勞工局進行勞檢，初步了解，這所學校新建校舍時，工程下包商所僱移工從事屋頂鋼構吊掛作業時發生意外，因工地未設置安全網等防墜設施，致移工墜落重傷，當場失去生命跡象。

勞工局表示，為避免災害擴大，已要求施工單位立即停工改善，未來在改善計畫未經審查合格前，不得再使勞工從事相關作業。此外，此案初步判斷施工單位涉有過失，未來如確認屬實，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請地檢署偵辦。

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