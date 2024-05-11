不當管教 小二童被脫光趕出門

桃園傳出國小2年級男童遭嚴重不當管教，社會局家防中心已緊急安置。示意圖／Ingimage

桃園一名小二王姓男童遭父親不當管教，2日晚間一絲不掛被趕出家門，鄰居為他披上外套遮羞，打110、113和聯絡民代，6天後經議員揭露，終被緊急安置；桃園市長張善政昨譴責王父行為，社會局也將祭出強制親職教育處分，並釐清是否涉及兒少法刑責。

此案因警方2日到場未通知社工，家防中心在議員披露後才緊急安置，引發外界質疑；警方表示，員警當天到場已無爭執情事，經訪視男童身上無傷，無立即危險，才未通知社工到場。社會局家暴防治中心表示，3日接獲通報，先確認男童正常到校、無異常表現，因此排6日到學校、家庭訪視。

據悉，王姓男童已非第一次遭不當管教，過去也曾被父親罰跪在社區大廳抄寫心經或罰站，鄰居看了都不捨，但多半敢怒不敢言，直到2日裸體事件發生，好心的鄰居阿姨站出來替他披外套遮羞，見王父狠心扯掉外套、打算將人拉回家，又拿著外套追上前包住他，其他鄰居受到感染，紛紛加入勸阻行列。

桃園家防中心表示，4月迄今共接獲4起通報該家庭管教不當，前3次社工到場訪查，男童遭罰站、罰跪等，無明顯外傷，2日遭檢舉被裸體趕出門，逾越正當管教，8日已緊急安置；男童另有姊弟，列為高關懷對象追蹤。

議員黃瓊慧說，男童父親行為令人髮指，已多次通報，社會局若早點介入，男童可少受點苦。張善政表示，守護兒少安全，永遠需要做到更好，涉及兒虐絕對零容忍；第一線社工都盡力填補社會安全網，將協同警政、衛政、教育及司法單位，接住每個需要被保護的孩子。

另有一名廖姓女子因1歲10個月大的女兒不吃飯、愛吃零食，怒拿吹風機燙傷女兒頭皮致流膿，還毆打到四肢瘀青、骨折，又因女兒不配合換尿布，推倒女兒導致頭部撞擊地板顱內出血，最終凌虐致死；最高法院依家暴傷害致死罪重判廖女11年6月徒刑定讞。