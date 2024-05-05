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烏山頭水庫傳軍人垂釣失蹤 警消漏夜協尋24歲青年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

烏山頭水庫今晚傳出1名男釣客失蹤，台南市消防局獲報緊急調派趕往，晚間尋獲疑為當事人租借的一艘無動力橡皮艇，不過人員失蹤，初步調查，當事人為24歲軍人，正漏夜協尋中。

南市消防局119勤務中心今晚8點37分接獲家屬報案，該男釣客前往烏山頭水庫釣魚遲未返家，緊急調派官田、麻豆消防分隊4車9人並載送救生艇趕往搜救。

消防隊員稍早發現一艘無動力橡皮艇，艇上僅有一只冰箱，男子已不知取去向。

據查，失蹤的這名男子為軍人，在國軍高雄甲仙某單位服役，今上午到烏山頭水庫畔租借一艘無動力橡皮艇在水庫畔釣魚，因直到晚間仍未返家，家屬緊急報案。

消防人員趕至發現該橡皮艇，上有一只小冰箱，但人員不知去向，警消漏夜協尋中，家屬心急如焚。

烏山頭水庫傳出軍人搭橡皮艇垂釣失蹤， 警消漏夜趕至協尋。圖／民眾提供
烏山頭水庫傳出軍人搭橡皮艇垂釣失蹤， 警消漏夜趕至協尋。圖／民眾提供
烏山頭水庫傳出軍人搭橡皮艇垂釣失蹤， 警消漏夜趕至協尋。圖／民眾提供
烏山頭水庫傳出軍人搭橡皮艇垂釣失蹤， 警消漏夜趕至協尋。圖／民眾提供

冰箱 失蹤 烏山頭水庫 軍人

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