華友聯集團宜蘭造鎮 總裁陸紀康成立義刑大隊300萬銀彈到位

華友聯集團在宜蘭進行市地重劃開發，集團總裁陸紀康為回饋地方，召集宜蘭各大企業及地方人士成立首屆義刑大隊，大家共家出錢出力，以民間力量協助治安維護，打擊犯罪。目前不包括入會費，初步已籌募約300萬元資金到位，用於擴充刑警福利及頒發破案獎金。

華友聯集團總裁陸紀康有心回饋地方，邀集地方人士成立「宜蘭縣刑事警察之友會」。據了解，上周五成立大會，不包含入會費，光是大隊長的職務捐每年30萬元，副大隊長由理事擔任每年職務捐10萬元，每位顧問職務捐每人3萬元，大家熱心出錢出力，初步就已募得大約300萬元資金到位。

宜蘭縣刑事警察之友會成為維繫第一線治安刑事警察的最堅強後盾，大隊長陸紀康表示，地方要有發展，一定要有完善的治安，希望能透過組成宜蘭縣刑警之友會形成一個社會正能量的循環，他秉持取之於社會，用之於社會精神，結合社會資源支持最辛苦的宜蘭刑警弟兄。

縣警察局長侯東輝感謝並表示，宜蘭縣刑事警察之友會是警政署一直在推動社區警政的體現，該會此次把在地建築工會、農、漁及商會等各行各業凝聚起來，成為警察同仁最強大的後援，維持治安，帶動社會穩定發展。

華友聯是國內知名建築開發公司，目前該公司在宜蘭蘇澳鎮新馬地區取得「宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃」開發案，全區地主約850人，總開發面積約24萬坪，以華友聯在南部地區的開發案經驗，宜蘭24萬坪開發面積並不算大，正在做基礎建設。