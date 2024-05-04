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貢寮潛水抓龍蝦喪命只帶呼吸管 突如海浪、暗流藏危機

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

今年31歲的王姓男子昨晚與友人蕭姓男子，到新北市貢寮區和美街海域潛水抓魚、龍蝦，王男失蹤在岸邊被尋獲時已無呼吸心跳，送醫不治。警方發現王男只帶呼吸管浮潛，並不是水肺潛水。據其他潛水客表示，附近礁岩有龍蝦，但因近日天氣變化大，有突如的海浪、暗流等潛在危險性，尤其只有呼吸管浮潛，危險性更加提高。

瑞芳警分局調查，王男昨晚與友人蕭姓男子，昨晚11時到貢寮區和美街海域潛水、抓魚，11時50分，蕭男發現王男失蹤看不到人，經自行尋找未發現，今天凌晨零時58分報案，海巡及消防人員今天凌晨1時30分許在岸邊發現王男溺水，凌晨2時22分急救無效宣告死亡，已報請檢方相驗，釐清死因。

據資深潛水人員表示，東北角貢寮和美街附近海域因為多礁岩、也有零星的珊瑚礁，因此會有豐富海洋生物躲藏，尤其龍蝦價值高，晚間常會吸引潛水客去潛水抓魚、抓龍蝦，抓到就像中獎一樣，可賣不少錢，但也有人只是抓好玩。

資深潛水人員說，因為找龍蝦要在近岸的礁石間搜尋，潛到海中才能找得到，如果時間要比較久，多半會以水肺潛水去抓海產，晚間下水的多半是去抓龍蝦居多；但如果只是在較淺海域，有可能只會用呼吸管浮潛的方式，但危險性就提高，不能待太久。

潛水人員指出，最近天氣變化大，海象不穩定，有潛在的危險性，可能會有突然的大雨、或者海浪因風大起變化、暗流等，都會有安全的顧慮，尤其專注在抓海產時沒有注意到海浪變化，易被海流沖捲走。另外，如果不熟悉地形，也容易踩空發生意外。

新北市農業局漁業處表示，意外現場並非水產動物保育區，還有一段很長距離，東北角海域礁岩較易有龍蝦、魚類躲藏，生態豐富，潛水必須注意自身安全。

貢寮潛水抓龍蝦喪命只帶呼吸管，突如海浪、暗流藏危機。記者游明煌／翻攝
貢寮潛水抓龍蝦喪命只帶呼吸管，突如海浪、暗流藏危機。記者游明煌／翻攝

吸管 貢寮

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