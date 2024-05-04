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吳興街女屍腫爛死逾2周 「丈夫涉重嫌」檢警今早相驗查死因

北市吳興街女屍腫爛死逾2周 「丈夫涉重嫌」檢警今早相驗查死因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市信義區吳興街某民宅近日飄異味，住戶昨報警，警、消介入發現張姓女子陳屍家中多時，其背部有穿刺傷，初步鎖定張女的陳姓丈夫涉有重嫌，積極追查中，檢警表示，台北市警方目前已報請台北地檢署指揮偵辦，今將相驗調查張女死因。

警方調查，台北市信義區吳興街某民宅3樓住家近日飄散腐臭味，異味漸濃，民眾向里長求助後，信義警分局5月3日下午2時許獲報，與消防局一同派員前往現場查看，破門後發現張女陳屍家中臥室，立即封鎖現場採證。

據悉，警、消到場後起初發現張女臥室房門反鎖，只好以破門方式進入，案發現場滿地血跡，43歲張女遺體腫脹腐爛，初判已死亡數日至2周左右，其背部有穿刺傷，頭部套有塑膠袋，員警不排除他殺嫌疑。

由於張女的丈夫47歲陳男，先前曾涉詐欺案，正遭通緝中，案發後持續失聯，警方初步鎖定陳男涉有重嫌。

警方表示，轄區信義分局警方昨與刑警大隊共組專案小組，全面調閱案發地周邊監視器畫面，追查可疑人事，同時報請台北地檢署指揮偵辦，今早9時許將在台北市第二殯儀館相驗釐清張女死因。

台北市信義區吳興街某民宅近日飄異味，住戶昨報警，警、消介入發現張姓女子陳屍家中多時，其背部有穿刺傷，初步鎖定張女的陳姓丈夫涉有重嫌。記者李隆揆／攝影
台北市信義區吳興街某民宅近日飄異味，住戶昨報警，警、消介入發現張姓女子陳屍家中多時，其背部有穿刺傷，初步鎖定張女的陳姓丈夫涉有重嫌。記者李隆揆／攝影

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