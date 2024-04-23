台中大里私幼傳虐童 議員：20人受害

教保員抱著幼童，手上卻拿剪刀比畫。圖／議員江和樹提供 台中市議員江和樹昨天爆料，大里1家私立幼兒園疑涉虐童，家長投訴有教保員抱著幼童拿剪刀比畫，還作勢要刺眼睛，還有幼兒回家後，身上多處有被鞭打的痕跡；議員表示，有20名幼童遭不當對待，園方與部分家長已和解。記者昨下午致電林姓園長，他表示警方正在詢問；事後再致電，他已不接電話。

中市霧峰警分局報請檢察官主動介入，昨約談林姓園長。據了解，林姓園長否認相關指控，認為是誇大渲染。警方也將此案以兒少保護案件，通報社會局。

台中市教育局獲報後，前往調閱監視畫面，但園方表示操作不當影像已不見，教育局認定為隱匿，將開罰6萬至30萬元；組調查小組釐清，若屬實可再開罰，並撤照與禁止從事幼教工作。

台中大里某私立幼兒園被家長投訴孩子身上都是傷痕，質疑教保員虐童。圖／議員江和樹提供

教育局表示，林姓園長曾經營另家幼兒園，去年3月也發生另名教保員不當對待幼生，行為人已挨罰6萬、9萬元，並限制2年內不得任職教保機構；該幼兒園去年8月因租約到期，自請廢止設立許可。

張姓家長說，女兒上周反映，因為被老師罵、怕老師而不敢去上課，有同學被老師壓在地上當椅子坐；她向幼兒園調閱監視器，園方卻說沒有畫面，她18日轉而向議員陳情。陳姓家長說，兒子多次被老師打頭，問了園方2次都不承認，後來才打電話同意支付9萬元和解，但至今仍未給錢。

疑似被教保員持剪刀恐嚇的學童，其家長吳太太說，上周有在家長群組聽說，但女兒因害怕不敢講，她昨看到新聞報導，發現影像中幼童就是她女兒，她要求園方要清楚解釋。

江和樹說，據了解有20名幼兒受害，有的身上有多處傷痕，有的被拿剪刀恐嚇，園方還刪除監視畫面「滅證」，要求市長盧秀燕重視；即使有家長與幼兒園和解，也要追究到底，兒童安全不能用錢解決。

教育局長蔣偉民說，19日到園稽查，園方只提供定格照片，聲稱不當操作影像已無法讀取，已認定園方有隱匿嫌疑，將開罰6萬至30萬元；若情節重大可撤照；園方未依規定通報，依幼兒教育及照顧法開罰3萬至15萬元。

針對涉及兒虐情事，教育局已成立調查小組入園調查，若屬實將要求減招、停招、停辦或撤照；涉及的教保員除開罰，最嚴重可終身禁止從事幼保工作。