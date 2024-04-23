聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大里私幼傳虐童 議員：20人受害

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中報導

教保員抱著幼童，手上卻拿剪刀比畫。圖／議員江和樹提供
教保員抱著幼童，手上卻拿剪刀比畫。圖／議員江和樹提供
台中市議員江和樹昨天爆料，大里1家私立幼兒園疑涉虐童，家長投訴有教保員抱著幼童拿剪刀比畫，還作勢要刺眼睛，還有幼兒回家後，身上多處有被鞭打的痕跡；議員表示，有20名幼童遭不當對待，園方與部分家長已和解。記者昨下午致電林姓園長，他表示警方正在詢問；事後再致電，他已不接電話。

中市霧峰警分局報請檢察官主動介入，昨約談林姓園長。據了解，林姓園長否認相關指控，認為是誇大渲染。警方也將此案以兒少保護案件，通報社會局。

台中市教育局獲報後，前往調閱監視畫面，但園方表示操作不當影像已不見，教育局認定為隱匿，將開罰6萬至30萬元；組調查小組釐清，若屬實可再開罰，並撤照與禁止從事幼教工作。

台中大里某私立幼兒園被家長投訴孩子身上都是傷痕，質疑教保員虐童。圖／議員江和樹提供
台中大里某私立幼兒園被家長投訴孩子身上都是傷痕，質疑教保員虐童。圖／議員江和樹提供

教育局表示，林姓園長曾經營另家幼兒園，去年3月也發生另名教保員不當對待幼生，行為人已挨罰6萬、9萬元，並限制2年內不得任職教保機構；該幼兒園去年8月因租約到期，自請廢止設立許可。

張姓家長說，女兒上周反映，因為被老師罵、怕老師而不敢去上課，有同學被老師壓在地上當椅子坐；她向幼兒園調閱監視器，園方卻說沒有畫面，她18日轉而向議員陳情。陳姓家長說，兒子多次被老師打頭，問了園方2次都不承認，後來才打電話同意支付9萬元和解，但至今仍未給錢。

疑似被教保員持剪刀恐嚇的學童，其家長吳太太說，上周有在家長群組聽說，但女兒因害怕不敢講，她昨看到新聞報導，發現影像中幼童就是她女兒，她要求園方要清楚解釋。

江和樹說，據了解有20名幼兒受害，有的身上有多處傷痕，有的被拿剪刀恐嚇，園方還刪除監視畫面「滅證」，要求市長盧秀燕重視；即使有家長與幼兒園和解，也要追究到底，兒童安全不能用錢解決。

教育局長蔣偉民說，19日到園稽查，園方只提供定格照片，聲稱不當操作影像已無法讀取，已認定園方有隱匿嫌疑，將開罰6萬至30萬元；若情節重大可撤照；園方未依規定通報，依幼兒教育及照顧法開罰3萬至15萬元。

針對涉及兒虐情事，教育局已成立調查小組入園調查，若屬實將要求減招、停招、停辦或撤照；涉及的教保員除開罰，最嚴重可終身禁止從事幼保工作。

幼兒園 教育局

延伸閱讀

台中師持剪刀「作勢刺眼」恐嚇幼童？暴力教學頻傳 家長討嘸監視器畫面

又見虐童！花蓮惡母、男友摑掌1歲女童命危 法院裁定羈押禁見

台中私幼教師拿利剪恐嚇刺童眼睛 議員：霸凌超過20人

中市公幼廚工月薪低於28K 議員籲訂新標準改善

相關新聞

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

單車騎上公園周邊圍籬 7外籍人士被投訴

7名來自日本、美國的單車玩家18日在台中公園拍攝特技影片，只見玩家騎單車從路側起跑，跳上公園周邊的壓克力圍籬，被路過的民...

台中大里私幼傳虐童 議員：20人受害

台中市議員江和樹昨天爆料，大里1家私立幼兒園疑涉虐童，家長投訴有教保員抱著幼童拿剪刀比畫，還作勢要刺眼睛，還有幼兒回家後...

情侶宜蘭明池山區吵架 女友負氣下車疑喝醉「跌落邊坡」

一對情侶今天傍晚在宜蘭大同鄉台七線68.4公里附近發生口角，女子負氣下車，男子開車離去，待情緒平穩後開車返回找人，卻找不...

高雄駕駛未禮讓載病患救護車釀3傷 3600元和駕照飛了

劉姓女子今午駕車行經高雄市中正交流道西側便道，遇鳴笛救護車經路口卻未禮讓，撞上救護車車尾，導致劉自身胸、臀挫傷，另救護車...

男子開車行駛基隆市區 自撞分隔島後四輪朝天「交通受阻」

余姓男子今晚開車行駛港西街，在國光客運站前自撞分隔島後，轎車四輪朝天，余男僅右手擦挫傷，無大礙。警方對余實施酒測，數值為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。