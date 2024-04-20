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誰家的？台中小學生坐在斑馬線等紅綠燈 網友驚嚇：太危險
台中市梧棲區中華路與大智路一段路口交通流量大，民眾昨天早上看到一名小學生坐在斑馬線上等紅綠燈，熱心民眾想上前勸阻時，小學生看到亮綠燈站起過馬路。照片PO網後，許多網友都很驚訝說太危險，小學生個子小，坐在斑馬線上，駕駛可能因視線死角不慎撞上。
熱心民眾在臉書「梧棲串起來」貼文和照片說，他昨天早上7點45分左右，在梧棲區中華路跟大智路一段交叉路口，看到一名小朋友坐在地上，因為這個路口車輛很多，路旁超商車輛也很多，他希望小朋友的家長看到畫面，可以提醒小朋友不要坐在地上等紅綠燈；民眾說，他要上前勸阻時已綠燈，小朋友站起來過馬路了。
許多網友看到照片說太危險，呼籲家長要關心孩子安全問題，有網友稱讚PO文民眾熱心，另一名網友說他也有看到，也想上前勸阻，小朋友看到綠燈已站起過馬路，來不及提醒；有網友表示，如果他看到會馬上報警，陪小學生在場等警察和家長到，小學生才會知道警惕。
記者今天重回現場，發現此路口大，來往車輛頻繁，小學生坐的地點在超商前的行人穿越線（斑馬線）上，小朋友個子小又坐著，可能成為行車視線死角。
清水警分局表示，依道路交通管理條例第78條第1項第4款，行人在交通頻繁之道路，坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，可處新台幣500元罰鍰，另第85-4條，未滿14歲人違反本條例之規定，處罰其法定代理人或監護人。
清水分局未獲報案，該分局對學生上、下學交通安全很重視，經統計今年1到4月，該分局已在轄區各校針對婦幼安全、防詐、識詐預防犯罪及交通安全等進行宣導共20場，分局將加強校周邊學童上、下交通安全維護並持續進入校園加強各項交通安全宣導，強化安全的交通觀念。
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