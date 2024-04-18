防開挖區遇梅雨嚴重積水 桃捷綠線G07站桃消防汛演練

受鋒面影響，今上午北台灣下起暴雨，恰巧5月汛期將至，為防患未然，桃園市消防局第一大隊三民分隊與營建包商今下午在桃捷綠線G07站辦理災害搶救演練，操作防汛作業、避難疏散、緊急救護及火災搶救等多項訓練，希望藉此提高施工單位的應變能力，緊急危難發生時能立即啟動編組作業，將損害及影響降至最低。

三民分隊指出，今演練設計2大情境，第一部分模擬桃園捷運綠線G07站因短延時強降雨，導致開挖區嚴重積水，施工人員立即分組作業，透過堆沙包、抽水等作業控制災害範圍，一名人員在操作中不慎因電擊停止呼吸心跳，所幸在救護人員急救後恢復生命徵象。

第二部分則模擬施工人員使用氧－乙炔火焰進行切除作業時，不慎引發火災，立即撥打119報案並啟動避難疏散，消防人員到場後迅速佈署水線撲滅火勢。