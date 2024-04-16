快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

懶人包／快來用！蘋果iPhone儲值Suica爽送現金回饋 5步驟無痛賺優惠

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

桃園青辣椒粉驗出蘇丹紅 廠商2人10萬、5萬交保

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園衛生局上個月查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗供應商佳廣國際貿易有限公司「青辣椒粉（有效日期2026.03.10）」，檢出蘇丹3號24ppb，立即通知業者下架回收，並封存廠內原料177.4公斤及再製成品445公斤，衛生局將業者依違反食品安全衛生管理法移請桃園地檢署偵辦。桃檢今清晨複訊被告鍾姓廠長及程姓生產組長，分別諭命10萬元、5萬元交保。

桃園市衛生局上個月23日至新屋恒佳實業有限公司製造廠，調閱生產製令單，該批違規青辣椒粉在今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成精緻椒鹽粉272.4公斤、純白胡椒粉660公斤、特製白胡椒粉12.7公斤及特A白胡椒粉559.5公斤等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至3家下游商，立即通知所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤，已通知運回。

衛生局補充說明，3月4日檢出保欣青辣椒粉含蘇丹色素，就發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至檢驗機關檢驗，也發出簡訊通知業者自主通報，並回覆使用胡椒粉系列狀況，但恒佳公司並未回覆，又查3月12日已自主送驗青辣椒粉原料，但未取得合格檢驗報告之前，仍製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可之添加物。

對此衛生局依違反食品安全衛生管理法移請桃園地檢署偵辦，桃園地檢署今清晨複訊被告鍾姓恒佳公司工廠廠長及程姓恒佳公司生產組長，以涉嫌違反食品安全衛生管理法，諭命各以10萬元、5萬元交保候傳。

桃園恒佳公司的青辣椒粉被檢出含有蘇丹3號24ppb，桃園地檢署今清晨複訊被告鍾姓恒佳公司工廠廠長及程姓恒佳公司生產組長，以涉嫌違反食品安全衛生管理法，諭命各以10萬元、5萬元交保候傳。圖／桃園市衛生局提供
桃園恒佳公司的青辣椒粉被檢出含有蘇丹3號24ppb，桃園地檢署今清晨複訊被告鍾姓恒佳公司工廠廠長及程姓恒佳公司生產組長，以涉嫌違反食品安全衛生管理法，諭命各以10萬元、5萬元交保候傳。圖／桃園市衛生局提供

桃園 蘇丹紅 衛生局 辣椒粉

延伸閱讀

桃園青埔地區下午突停電 3762戶住戶受影響

進口辣椒粉又出包 「這款」韓國辣椒農藥超標逾萬公斤

桃園垃圾戰拉警報！生質能中心日燒500噸解燃眉之急

又漏驗？ 食藥署：含蘇丹紅「古月粉」恐是邊境漏網之魚

相關新聞

頂級和牛案9人向消保官申訴 6人花3萬有人吃了拉肚子

台中「和牛EMPEROR」頂級燒肉店，被員工爆料，且衛生局食安處查獲大批過期肉品等食材，業者發聲明否認使用過期品，稱是教...

影／交惡多年南投男朝鄰居父子潑酸 驚悚畫面曝

南投草屯仁愛街前晚發生潑酸案，當地莊姓男子與鄰居家多年交惡嫌隙，見黃男要出門竟持鹽酸清潔劑朝他潑灑，四肢遭灼傷；黃父出面...

影／屏東鹽埔2砂石車會車相撞 釀1死1傷

屏東縣鹽埔鄉防汛道路今發生兩輛砂石車會車時撞擊嚴重車禍，車頭全毀，兩車駕駛受困，消防局獲報後到場救援，藍色車頭砂石車駕駛...

國道3號土城路段火燒車 休旅車車頭起火、駕駛急逃生

國道3號土城路段今天下午2時許發生火燒車事故。1輛休旅車行經國3北上45.3公里處時車頭突然冒煙，駕駛趕緊將車停在路肩，...

桃園青辣椒粉驗出蘇丹紅 廠商2人10萬、5萬交保

桃園市衛生局上個月查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗供應商佳廣國際貿易有限公司「青辣椒粉（有效日期2026.03.1...

影／警用巡邏車耗損快 林口竹林山觀音寺捐7車市價700萬

新北市林口警方今年1月中旬處理一件糾紛案，警用巡邏車遭民眾碰撞。鑑於警用巡邏車耗損速度快，今天上午林口竹林山觀音寺捐贈7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。