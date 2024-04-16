桃園青辣椒粉驗出蘇丹紅 廠商2人10萬、5萬交保

桃園市衛生局上個月查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗供應商佳廣國際貿易有限公司「青辣椒粉（有效日期2026.03.10）」，檢出蘇丹3號24ppb，立即通知業者下架回收，並封存廠內原料177.4公斤及再製成品445公斤，衛生局將業者依違反食品安全衛生管理法移請桃園地檢署偵辦。桃檢今清晨複訊被告鍾姓廠長及程姓生產組長，分別諭命10萬元、5萬元交保。

桃園市衛生局上個月23日至新屋恒佳實業有限公司製造廠，調閱生產製令單，該批違規青辣椒粉在今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成精緻椒鹽粉272.4公斤、純白胡椒粉660公斤、特製白胡椒粉12.7公斤及特A白胡椒粉559.5公斤等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至3家下游商，立即通知所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤，已通知運回。

衛生局補充說明，3月4日檢出保欣青辣椒粉含蘇丹色素，就發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至檢驗機關檢驗，也發出簡訊通知業者自主通報，並回覆使用胡椒粉系列狀況，但恒佳公司並未回覆，又查3月12日已自主送驗青辣椒粉原料，但未取得合格檢驗報告之前，仍製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可之添加物。