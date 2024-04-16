桃園青辣椒粉驗出蘇丹紅 廠商2人10萬、5萬交保
桃園市衛生局上個月查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗供應商佳廣國際貿易有限公司「青辣椒粉（有效日期2026.03.10）」，檢出蘇丹3號24ppb，立即通知業者下架回收，並封存廠內原料177.4公斤及再製成品445公斤，衛生局將業者依違反食品安全衛生管理法移請桃園地檢署偵辦。桃檢今清晨複訊被告鍾姓廠長及程姓生產組長，分別諭命10萬元、5萬元交保。
桃園市衛生局上個月23日至新屋恒佳實業有限公司製造廠，調閱生產製令單，該批違規青辣椒粉在今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成精緻椒鹽粉272.4公斤、純白胡椒粉660公斤、特製白胡椒粉12.7公斤及特A白胡椒粉559.5公斤等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至3家下游商，立即通知所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤，已通知運回。
衛生局補充說明，3月4日檢出保欣青辣椒粉含蘇丹色素，就發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至檢驗機關檢驗，也發出簡訊通知業者自主通報，並回覆使用胡椒粉系列狀況，但恒佳公司並未回覆，又查3月12日已自主送驗青辣椒粉原料，但未取得合格檢驗報告之前，仍製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可之添加物。
對此衛生局依違反食品安全衛生管理法移請桃園地檢署偵辦，桃園地檢署今清晨複訊被告鍾姓恒佳公司工廠廠長及程姓恒佳公司生產組長，以涉嫌違反食品安全衛生管理法，諭命各以10萬元、5萬元交保候傳。
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