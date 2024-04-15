百萬特斯拉車頭全毀 搶黃燈撞救護車未禮讓恐要負責
新竹縣竹北市今天上午8時許，一輛載有傷患正在執勤的民間救護車，開啟警示燈及警鳴器，慢行通過光明六路與博愛街紅燈直行時，一輛百萬特斯拉疑因未注意當場撞上，並波及路邊停放車輛，所幸駕駛和救護車上人員都僅有輕傷，送醫已無大礙。警方表示，救護車有優先路權，不受紅綠燈指示拘束，該特斯拉為搶黃燈發生交通事故，恐要負責。
竹北警分局指出，今天上午8時22分接獲通報光明六路與博愛街口有車禍事故，警方趕抵時，現場為一輛救護車與特斯拉電動車碰撞，救護車由博愛街往南方向紅燈逆向直行通過路口；特斯拉由光明六路往東方向通過路口，雙方於路口碰撞，碰撞後特斯拉波及路邊停放車輛，雙方輕微傷勢，送醫無礙。
新竹縣警察局交通隊表示，經調查救護車當時正在執行救護勤務，車上載有傷患，並依規定開啟警示燈、警鳴器，有優先路權，不受紅綠燈指示拘束，特斯拉駕駛依規定聽到警鳴器時，需先讓救護車先過，但卻搶黃燈直接通行，如未禮讓救護車通車，而發生交通事故，須要負責任。
交通隊強調，雖本案救護車不受紅綠燈指示拘束，但不代表救護車可以不注意往來的車輛以及行人的安全，如救護車駕駛未注意綠燈方向來車，可能有過失，不能因此而免責。
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