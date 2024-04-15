幼兒園詐騙駭人聽聞 園長假投資真詐財10年金額曝光

苗栗縣通霄鎮某幼兒園上周遭家長指控一名老師有言語不當對待幼童事件，未料又再爆出陳姓女園長涉嫌以投資幼兒園名義，假投資真詐財方式圈錢，被害家長、友人多達50多人，涉案金額超過6千萬元，全案檢警依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中。

有被害人在社群臉書PO文「投資詐騙 幼兒園老師詐騙破億」指出，因為陳女與家人交情很好，見他一路從老師當到園長才會信任，她說要找人一起收股份，要當該幼兒園最大股東，前年一口氣投資40股，後來才知道還有人也陸續投下500萬元。

消息一出，陳女昨晚公開回應「關於我在外利用幼兒園的名義入股及老師主任的名義，在此聲明此事件都是我個人行為跟學校沒有關係，在此也對每位受害者及學校，深感抱歉」。

據了解，目前已有18位通苑地區被害人前往警局提告陳女詐欺，合計涉詐金額逾6千萬元。陳女在丈夫陪同前往警局製作筆錄時，她坦承利用投資幼兒園名義，以每股10萬元、每月利息8000元，10多年來共有50多人投錢，多是熟識的家長及友人，由於金額太大，暫時難以全部攤還，只能以後努力工作還錢。

「我是最後一個知道的人！」幼兒園胡姓負責人感嘆說，園內很多老師都知道陳女長期以來有找人投資，但都不敢講出來也不敢問他，要不是火太大蓋不住了，他也不知道陳女可能是挖東牆補西牆，結果窟窿變這麼大；他說，上月中旬有家長向園方求證，他才通知陳女丈夫到幼兒園，經共同了解確認後，上月22日已將她解聘，當中有涉及損害幼兒園名譽部分也委由律師處理中。