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台中1砂石場不滿遭投訴 鄰居家門口「泡茶」恐嚇下場曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中霧峰象鼻路的砂石場。圖／民眾黨市議員江和樹提供
台中霧峰象鼻路的砂石場。圖／民眾黨市議員江和樹提供

台中市霧峰區象鼻路李姓住戶投訴，附近一家砂石場業者因不滿居民檢舉噪音、空汙、廢水，今天找來黃男、朱男，待在住家門口不走，還架起洋傘稱「累了休息」，李男報案引發生衝突，砂石場林姓經理出來狂罵三字經，並嗆聲「斷手斷腳」、「明天要叫更多人來這裡泡茶」，還要求刪錄音，李男嚇到提告恐嚇。警方說，砂石場李姓負責人、林姓經理、黃男、朱男等4人到案，詢後依恐嚇罪嫌函送法辦。

民眾黨市議員江和樹說，他接獲李男陳情到場，認為砂石場噪音影響民眾安寧，民眾檢舉業者卻被侵門踏戶恐嚇「要讓你斷手斷腳」，還要求刪掉錄音，要求市府嚴正看待，警方更要依法處理，他也要求環保局應該用最新的法令檢視砂石廠相關營運是否合法。

警方調查，今天上午10時許獲報霧峰區象鼻路一戶民宅有糾紛，派員警到場發現，李姓居民因住家旁砂石場噪音、空汙、廢水等屢與砂石場起糾紛，李男今天見黃男和朱男坐在砂石場後方的空地上，認為黃、朱二人在他家門口監視他，報案時又被恐嚇「斷手斷腳」等，最後是李男在鄰居協助蒐證下報案。

民進黨市議員張芬郁抨擊，霧峰象鼻路居民長期忍受砂石廠噪音等汙染，陳情檢舉長達1年，今天竟發生業者囂張恐嚇居民，她要求市府貫徹執行公權力。

台中霧峰象鼻路的砂石場。圖／民眾黨市議員江和樹提供
台中霧峰象鼻路的砂石場。圖／民眾黨市議員江和樹提供

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