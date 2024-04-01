聽新聞
test
0:00 / 0:00
社區不定時炸彈！狂男跨區砸3車理由超瞎「車主讓我不開心」求償困難
台南市永康區南灣街巷弄上周深夜3輛車擋風玻璃遭人砸毀，永康分局員警一路追查到東區鎖定林姓男子涉案，前晚到住處帶回偵訊、依刑法毀損罪嫌移送法辦。不過林稱「砸讓我不爽老鄰居的車」，但被砸3輛車車主都說不認識他，員警詢問東區當地員警才知他心情不好時就可能砸車、是當地頭痛人物，這次跨區犯案，被害車主可能求償困難。
永康分局表示，大灣派出所深夜接獲民眾報案，轄區南灣街巷弄內車輛擋風玻璃遭人砸破，調閱監視畫面發現犯嫌穿著外套、戴口罩、機車腳踏墊放置鐵棒是預謀犯案，但作案畫面不清楚。
警方說，員警調閱轄區各路口治安監視器，追查可能作案機車行車路線，一路追到轄區外，逐一過濾相關特徵及交叉比對後，終於順利查出機車車號，鎖定住在東區42歲林姓男子涉案。
林嫌承認車子是他砸的，供稱以前的鄰居「打擾我的生活」，對方車子停在那裡，所以持鐵棒前往砸破3輛車的擋風玻璃；不過3名車主都表示不認識林姓男子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言