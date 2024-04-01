社區不定時炸彈！狂男跨區砸3車理由超瞎「車主讓我不開心」求償困難

台南市永康區南灣街巷弄上周深夜3輛車擋風玻璃遭人砸毀，永康分局員警一路追查到東區鎖定林姓男子涉案，前晚到住處帶回偵訊、依刑法毀損罪嫌移送法辦。不過林稱「砸讓我不爽老鄰居的車」，但被砸3輛車車主都說不認識他，員警詢問東區當地員警才知他心情不好時就可能砸車、是當地頭痛人物，這次跨區犯案，被害車主可能求償困難。

永康分局表示，大灣派出所深夜接獲民眾報案，轄區南灣街巷弄內車輛擋風玻璃遭人砸破，調閱監視畫面發現犯嫌穿著外套、戴口罩、機車腳踏墊放置鐵棒是預謀犯案，但作案畫面不清楚。

警方說，員警調閱轄區各路口治安監視器，追查可能作案機車行車路線，一路追到轄區外，逐一過濾相關特徵及交叉比對後，終於順利查出機車車號，鎖定住在東區42歲林姓男子涉案。