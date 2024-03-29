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行駛西濱途中1人飛進車內 內臟外露慘死嚇壞駕駛
陳姓男子今晚開車行駛在61線西濱快速道路，行經雲林縣麥寮鄉橋頭交流道北上約216.5公里處，突然出現1輛機車逆向而來，只聽見「碰」一聲巨響，有1個人撞進車內副駕駛座，整個軀幹斷裂、內臟外露，當場死在身旁，這起禍從天降的意外，嚇壞了陳姓駕駛，頭部受傷的他被送醫，這起機車撞汽車的意外造成一死一傷，案由警方處理中。
年約25歲的陳姓男子駕駛自小客車，今晚8時19分行駛於61線西濱快速道路麥寮鄉橋頭段的內車道上，在靠近交流道不遠處，突然有一輛機車衝上來，逆向行駛，車速快猛迎面衝過來，陳姓駕駛閃避不及，一聲「碰」巨響，因猛烈撞擊，機車騎士彈飛直接衝破汽車擋風玻璃，整個人撞進車內副駕駛座。
由於撞擊力十分強烈，致使撞進車內的機車騎士內臟外露、驅幹分離，當場死亡，經查機車騎士為51歲陳姓男子，汽車駕駛也頭部受傷，幸意識清楚，消防隊趕緊將他送醫。至於機車騎士如何會逆向衝撞快速道路的車輛，原因正由警方進一步調查中。
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