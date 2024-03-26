兄弟檔偷遍苗栗娃娃機店 受害店家：處在無政府狀態嗎？
苗栗縣近日內多家娃娃機店屢遭賊盜取機檯零錢，造成店家損失，哀嘆「我們是處在無政府狀態嗎？」並在臉書社群提醒同業及民眾注意，以避免再次受害；警方透過店家監視器影像，發現嫌疑人以兩人一組前往店家，一人把風，一人竊取娃娃機零錢的方式取得贓款，昨循線終逮獲兩嫌移送法辦。
竹南分局表示，轄內多家受害業者初步估計損失約9萬多元，中港海口派出所長古鏡汶獲知案情後，立即成立專案小組。古所長憑藉多年刑事偵查經驗，彙整相關案卷，分析嫌疑人可能出沒的地點及手法，並報請苗栗地檢石東超檢察官指揮偵辦，經調閱數日監視器及多次查訪，鎖定39、40歲的鄧氏兄弟涉有重嫌，昨持拘票前往租屋處及超商，順利將兩人查緝到案，並查扣約1萬多元硬幣，其餘贓款已遭花用。
警方調查，嫌疑人鄧氏兄弟，因缺錢花用，自行攜帶萬用鑰匙，將販賣機鎖頭解開，竊取零錢箱內現金得逞；因有反覆實施同一犯罪之虞，經法院裁定羈押獲准。
原本苦情業者PO網說，每次看影片真的很痛心，他們的娃娃機全部被二人掃光錢幣，希望不要再有下一個受害著。在獲悉嫌犯落網後，再度有感而發PO文感謝警方之外，還說『古所長說了一句讓我印象深刻的話「斬草要刨根，此風不可長」娃娃機竊盜案件層出不窮，竊盜犯引以為戒。』
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