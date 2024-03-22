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高雄轎車撞分隔島...車內沒人！警致電駕駛 他給這理由

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區今天凌晨發生車禍，1輛白色轎車衝撞中央分隔島，車頭損毀，分隔島上植栽遭連根拔起，警方據報到場，車內卻空無一人。警方查出賴姓男子肇事，正通知他到案說明。

今天凌晨4時10分許，這輛豐田白色轎車沿高雄市前鎮區中山四路北上，不明原因自撞中央分隔島，把分隔島上的植栽削落，影響南下快車道交通。警方據報趕到車禍現場，發現轎車車頭凹陷損毀、保險桿和葉片也脫落，車內卻空無一人。

警方找拖吊車將肇事轎車拖回保管，在車內未發現違禁物品，追查車主身分後，上午聯繫到車主，得知車主將轎車借給姊姊的男友賴姓男子（40歲），電話通知賴男。賴男聲稱，他當時身體不適，才突然失控，撞中央分隔島，因身體不舒服，自己便搭車去就醫。

高雄市警前鎮分局表示，賴男肇事後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例，可處1000元至3000元罰鍰，另外，如汽車尚能行駛，而不盡速將汽車位置標繪移置路邊致妨礙交通，可處600元至1800元罰鍰。

1輛白色轎車今天凌晨撞毀中央分隔島植栽，警方據報到場，車內卻空無一人。記者林保光／翻攝
1輛白色轎車今天凌晨撞毀中央分隔島植栽，警方據報到場，車內卻空無一人。記者林保光／翻攝
1輛白色轎車今天凌晨撞中央分隔島，警方據報到場，車內卻空無一人。記者林保光／翻攝
1輛白色轎車今天凌晨撞中央分隔島，警方據報到場，車內卻空無一人。記者林保光／翻攝

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