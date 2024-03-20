影／救護車撞死酒駕大學生 母不信兒喝酒求檢：再採檢體驗

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒精濃度超標，當時黃是載送病患返回住處途中，行經案發路口時闖紅燈，但有開啟警鳴器、警示燈，檢方今天中午相驗，施母指出，兒子白天打工、晚上上課，不信兒子喝酒，「拜託檢察官釐清」，檢方指示法醫，抽取其他部位組織液釐清，命肇事黃男無保請回。

經查，施姓男大生就讀台中某大學夜校，昨天白天上課、晚上打工，昨晚被撞擊地點距離住處僅約5分鐘車程，施母在今天相驗時，向檢察官反映，「兒子不可能會酒駕」，請檢察官釐清，檢方則指示法醫抽取其他部位組織液後，釐清是否真有酒精濃度。

第二警分局在昨晚10時20分獲報，北區崇德路、太原路發生一起民間救護車與機車的事故，經查，當時黃姓男子（63歲）駕駛民間救護車要載運患者返回住處，沿崇德路一段，當時就讀大學的施姓男子（22歲）騎機車沿太原路三段行駛，二車在路口發生碰撞，施因撞擊頭部，送醫後宣告不治，施的酒精濃度超標，達每公升0.54毫克。

黃男辯稱，他當時是執行公務，載送病患返家途中，有開啟救護車的警鳴器、警示燈，因太原路中間有綠園道分隔，有兩處路口，他通過第一個路口時有減速，未料第二個路口時即撞上。

警方調查，黃男無酒精濃度、施姓死者有酒精濃度，但黃男是否符合相關民間救護車的執行規定，將有待檢方後續釐清，全案將依過失致死罪方向偵辦。

消防人員透露，根據緊急醫療救護法規定，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，民間救護車載送病患返家，是否符合相關規定，由衛生局認定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康