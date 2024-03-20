大學生徹夜狂飲發酒瘋 竟用椅子虐殺學姐愛貓致死

動保處查閱出租宿舍監視畫面，確認黑貓是男大生自行以棉被包裹方式帶回自己2樓房間，並非是男大生說貓咪偷跑到他房間。圖／新北市動保處提供

新北市動保處日前接獲陳情，去年12月8日凌晨一男大生因徹夜喝酒，竟趁學姐睡著時，偷偷把學姊養的黑貓帶回房間後用椅子虐殺，稱黑貓跑來房間搗亂，要抓黑貓的時候誤將其勒死。動保處表示，男大生已違反動保法，恐遭處2年以下有期徒刑，開罰20至200萬元，已送地檢署偵辦中。

飼主表示，她與學弟是同一所學校，學弟於案發前晚邀集朋友同聚飲酒作樂，又向她借用椅子及多次進出樓層，因睡意朦朧，所以未加以理會，但過了不久就聽到巨大的撞擊聲音及慘烈的貓叫聲，驚醒才發現自己養的黑貓已不在房內，隨即前往學弟住處查看。

沒想到一開門只見學弟雙手有多處傷口，心愛的黑貓躺在地上已不會動，周圍環境雜亂，滿是血跡，詢問學弟發生什麼事，學弟卻說不知道，於是報警處理。

警方到場後拘提男大生帶回偵詢，男大生供稱當下因酒醉意識不清，半醒之間突然見到黑貓在房內衣櫃上搗亂，只想把貓抓下來送回學姊房間，但黑貓抵抗又抓傷自己雙手，所以就越抓越用力，黑貓因此斷氣停止掙扎。

動保處查閱出租宿舍監視畫面，確認黑貓是男大生自行以棉被包裹帶回自己2樓房間。另外貓隻大體經由獸醫師解剖，並以Ｘ光檢查製作詳細解剖報告，相驗後發現貓的頭部多處骨裂、瘀傷及出血，斷定主要死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，是遭受外力重大撞擊後所造成的致命傷，並非男大生所述疑似勒斃情形。

貓隻大體經由獸醫師解剖，並以Ｘ光檢查製作詳細解剖報告，相驗後發現貓的頭部多處骨裂、瘀傷及出血，斷定主要死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，是遭受外力重大撞擊後所造成的致命傷。圖／新北市動保處提供

動保處也緊急函請男大生所就讀大學，加強宣導師生員工對於動物保護的態度與觀念，對學生心理諮商輔導，並報新北市社會局、警察局將該處出租宿舍列為重點關懷訪視區域。

動保處提醒，依動保法第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。倘有宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，依同法第25條第1項規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，開罰20萬至200萬元。該名男大生故意殺害貓隻，事證明確，已函送地檢署偵辦。

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