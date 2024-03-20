快訊

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

想銷毀SSD硬碟…「暴力鑽洞」1圖曝光網全笑翻：潑咖啡還比較有用

大學生徹夜狂飲發酒瘋 竟用椅子虐殺學姐愛貓致死

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

動保處查閱出租宿舍監視畫面，確認黑貓是男大生自行以棉被包裹方式帶回自己2樓房間，並非是男大生說貓咪偷跑到他房間。圖／新北市動保處提供
動保處查閱出租宿舍監視畫面，確認黑貓是男大生自行以棉被包裹方式帶回自己2樓房間，並非是男大生說貓咪偷跑到他房間。圖／新北市動保處提供

新北市動保處日前接獲陳情，去年12月8日凌晨一男大生因徹夜喝酒，竟趁學姐睡著時，偷偷把學姊養的黑貓帶回房間後用椅子虐殺，稱黑貓跑來房間搗亂，要抓黑貓的時候誤將其勒死。動保處表示，男大生已違反動保法，恐遭處2年以下有期徒刑，開罰20至200萬元，已送地檢署偵辦中。

飼主表示，她與學弟是同一所學校，學弟於案發前晚邀集朋友同聚飲酒作樂，又向她借用椅子及多次進出樓層，因睡意朦朧，所以未加以理會，但過了不久就聽到巨大的撞擊聲音及慘烈的貓叫聲，驚醒才發現自己養的黑貓已不在房內，隨即前往學弟住處查看。

沒想到一開門只見學弟雙手有多處傷口，心愛的黑貓躺在地上已不會動，周圍環境雜亂，滿是血跡，詢問學弟發生什麼事，學弟卻說不知道，於是報警處理。

警方到場後拘提男大生帶回偵詢，男大生供稱當下因酒醉意識不清，半醒之間突然見到黑貓在房內衣櫃上搗亂，只想把貓抓下來送回學姊房間，但黑貓抵抗又抓傷自己雙手，所以就越抓越用力，黑貓因此斷氣停止掙扎。

動保處查閱出租宿舍監視畫面，確認黑貓是男大生自行以棉被包裹帶回自己2樓房間。另外貓隻大體經由獸醫師解剖，並以Ｘ光檢查製作詳細解剖報告，相驗後發現貓的頭部多處骨裂、瘀傷及出血，斷定主要死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，是遭受外力重大撞擊後所造成的致命傷，並非男大生所述疑似勒斃情形。

貓隻大體經由獸醫師解剖，並以Ｘ光檢查製作詳細解剖報告，相驗後發現貓的頭部多處骨裂、瘀傷及出血，斷定主要死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，是遭受外力重大撞擊後所造成的致命傷。圖／新北市動保處提供
貓隻大體經由獸醫師解剖，並以Ｘ光檢查製作詳細解剖報告，相驗後發現貓的頭部多處骨裂、瘀傷及出血，斷定主要死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，是遭受外力重大撞擊後所造成的致命傷。圖／新北市動保處提供

動保處也緊急函請男大生所就讀大學，加強宣導師生員工對於動物保護的態度與觀念，對學生心理諮商輔導，並報新北市社會局、警察局將該處出租宿舍列為重點關懷訪視區域。

動保處提醒，依動保法第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。倘有宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，依同法第25條第1項規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，開罰20萬至200萬元。該名男大生故意殺害貓隻，事證明確，已函送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

學姊聽到黑貓慘叫聲，趕到學弟房間時發現現場血跡斑斑。圖／新北市動保處提供
學姊聽到黑貓慘叫聲，趕到學弟房間時發現現場血跡斑斑。圖／新北市動保處提供

動保法 虐待動物 虐殺

延伸閱讀

東成醬油疑調味後貼標販售 南市衛生局抽樣檢驗釐清

使用未經許可蘇打粉遭罰144萬 名店「易鼎活蝦」發聲道歉了

許家印財務造假遭終身禁入證券市場 恒大地產被罰41.75億

名店「易鼎活蝦」製造廠查獲未經許可蘇打粉 遭罰144萬

相關新聞

影／台中民間救護車載患者返家闖紅燈 撞死酒駕大學生

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區崇德路、太原路口時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒...

大學生徹夜狂飲發酒瘋 竟用椅子虐殺學姐愛貓致死

新北市動保處日前接獲陳情，去年12月8日凌晨一男大生因徹夜喝酒，竟趁學姐睡著時，偷偷把學姊養的黑貓帶回房間後用椅子虐殺，...

驚見9旬翁呆坐台61橋下 大車呼嘯而過…警靠手鍊助返家

桃園市大園區一名95歲楊姓老翁，昨下午獨自外出散步卻忘了回家的路，呆坐在台61線高架橋下，由於附近眾多大車出入相當危險，...

新北警林口抓違章職業賭場報拆 警：屋主已僱工拆除

新北市警方今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回33人查辦。事後警方向新北市政府公安聯合...

台中重畫區成「翹孤輪」炫技場地 網酸：是參加國慶進場？

台中市南屯區13期重畫區日前有至少7名男女闖入，分別騎乘機車以翹孤輪、雙載如馬戲團般模樣，甚至還一字排開炫技，有民眾將影...

通緝犯藏躲10年 因騎Ubike疾駛路口遭警攔逮

程姓男子2013年因案判刑5年多，他未依規定報到入監服刑獄，四處藏躲10年，這個月16日上午卻因騎乘Ubike，疾駛穿過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。