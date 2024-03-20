打火兄弟打造多功能射水砲塔 創意提案獲「特優」佳績

台南市消防局第六大隊隊員動腦打造「可拆卸移動式多功能砲塔」，參加台南市政府創新提案競賽，昨天榮獲「特優」佳績。這個射水砲塔改良後增設一條水線，總共兩條水線出水，可用於水霧防護，大幅提高了射水範圍和水量，同時提升了火場滅火和人員防護的效能。

這次參賽的團隊由第六大隊大隊長邱淵明率領，成員包括組長蔡牧原及邱保舜、中隊長黃靖宇、隊員楊雅雯、楊順翔、林文達、林恒毅及張家傑等人，昨天下午3點由市府秘書長方進呈頒獎表揚。

另外2個佳作獎分別是「全國首創的3秒快拆裝置無人機」和「救護員防暴雙寶-防穿刺救護手套與防切割背心」。這些創新提案展現了團隊在消防和救援領域的創新能力。

邱淵明表示，7年前成立了「創新小組」，在對各項制度和設備進行改良、研究和創新。小組不僅在台南市交出創新的成果，還積極將這些成果分享給全國的消防人員，促進整個行業的進步和發展。

消防局 局長李明峯表示，每年都會鼓勵創新小組成員可以在國內外參加各種競賽場合，除有效提升市府形象外，又可以看看不同的發明產品，藉以了解是否能有效應用在消防領域。創新小組近期不斷在國內外獲獎，最近更榮獲國發會「政府服務獎」、交通部「領航盃特優」等佳績，未來持續針對各種新式議題，以因應各種新技術、新產品衍生的火災問題。