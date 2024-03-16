新北鶯歌女子情緒突失控 推倒商品掌摑超商店員….挨告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓女子昨天晚上突然情緒失控，動手掌摑新北鶯歌一家超商店員，還推倒店內貨架商品，店內客人驚見紛紛走避，店家立即打電話報警協處。三峽警方獲報趕抵安撫控制黃女，旋即由救護人員協助後送醫院檢查，目前店家已向警方提告，至於黃女動機及原因為何？有待警方後續調查釐清。

據了解，黃姓女子（36歲）昨天晚上9時40分左右，突然在新北市鶯歌火車站旁一家便利超商店內情緒失控，黃女當場對超商店員呼了一記巴掌，旋即動手推倒貨架上陳列物品，黃女突來舉動嚇壞店內買客，店員趕緊通報警方到場協處。

轄區警獲報派員趕抵，黃女情緒仍是激動，經警安撫控制，由救護人員協助後送醫院檢查。目前店家已對黃女提告傷害、毀損，待黃女情緒穩定，警再帶回派出所查辦。至於黃女動機及原因為何？有待後續調查釐清。

黃女情緒失控，對超商店員呼了一記巴掌，還動手推倒貨架上商品，警依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
黃女情緒失控，對超商店員呼了一記巴掌，還動手推倒貨架上商品，警依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
黃女情緒失控，對超商店員呼了一記巴掌，還動手推倒貨架上商品，警依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
黃女情緒失控，對超商店員呼了一記巴掌，還動手推倒貨架上商品，警依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
黃女情緒失控，對超商店員呼了一記巴掌，還動手推倒貨架上商品，警依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
黃女情緒失控，對超商店員呼了一記巴掌，還動手推倒貨架上商品，警依法查辦。記者曾伯愷／翻攝

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