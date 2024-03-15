影／撞死29歲工程師被拘提 肇事男大哭鞠躬道歉：我有踩煞車

台中李姓男子12日清晨駕駛1輛租賃車行經西區疑似恍神，沒踩煞車、未注意號誌就高速撞飛停等紅燈的29歲陳姓工程師，害李拋飛重摔腦死，後經陳的家屬忍痛拔管，李男原答應警方要到案說明卻兩度放鴿子，昨被拘提到案今下午依過失致死罪嫌移送，李痛哭一再鞠躬道歉還說，「自己有踩煞車。」

警方查，李男12日開車經西區忠明南路、五權五街疑似恍神撞飛陳男，還留在現場抽菸態度輕浮，後因李送醫被判定腦死，家屬13日決定拔管，李因涉犯過失致死罪嫌，經台中第一分局13日就通知他到案說明，李原本答應到場卻又神隱、拒絕接電話。

警方再度聯繫上李後，他又改口稱說要14日再去，最終卻2度放警方鴿子，經檢察官昨下午相驗後，警方也將該狀況報告，家屬也控訴李男態度消極，經檢方開出拘票後，警方昨晚就到李男位於西屯區的租屋處逮到人。

警方今天下午依過失致死罪嫌移送，李男全程低頭，媒體詢問他為何沒有踩煞車、當時怎麼會沒看到陳姓騎士？李男則痛哭到幾乎無法言語，不斷低頭、啜泣，並一再「對不起」、「我有踩煞車」等語，過程中還一度想要下跪道歉。

警方昨天將李男拘提時，李男當時在西屯區租屋處，李男則淡定表示，「我知道」，警方也詢問為何13日、14日多次電話聯繫他到案說明，為何不接電話神隱等，李則自稱，「當時睡著了。」

昨晚被拘提回第一分局後，李男則拒絕夜間訊問，今天上午偵查隊再度詢問後，下午2點依過失致死罪嫌將他移送台中地檢署複訊。

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