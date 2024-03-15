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北市議員陳重文涉賄遭聲押　基層警界：不意外　常關懷特定廠商

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳重文遭爆收賄，昨遭檢廉搜索約談，今早聲押禁見，陳昨稱遭司法迫害，「因監督警察太深所以被報復」，基層警界不以為然，認警察議題牽涉民生，「每位議員都很認真監督」，但有警官說，的確長期有感陳「特別關懷監視器廠商」，會遭搜索「完全不意外」。

據悉，台北市政府2011年與台灣智慧光網簽約「光纖網路委外建設暨營運案」，約期25年，警察局考量各項設備所需網速不同，2017年與台智光簽訂監視系統專用傳輸網路專約。

去年北市警編列預算時發現，台智光的報價中，同樣的網速費率，一般約比專約價格低廉，請市議會警政衛生委員會協商撙節相關預算，但市府、議會、台智光多次協商未果，部分議員認為此預算問題困擾警局多年，資訊局、法務局等局處應協助處理，也有議員建議，無論有無協商結果，今年1月都要做成會議記錄。

早在2022年，台北市監視器系統爭議就曾浮出，時任台北市長柯文哲認為，議會決議含但書中，台北市監視器系統傳輸網路，除3M頻寬需求者可增加200萬畫素攝影機外，2M頻寬者應改為增設100萬畫素攝影機，但100萬畫素監視器已快停產，未來維修也會出問題，「這是逼市府使用3M傳輸，明顯是財團勾結議會詐取錢財，1年至少8000萬以上」。

有警官說，問題是如果市府選擇違約可能會賠更多錢，所以只能被廠商牽著走，柯文哲敢講但也不敢違約，部分議員也因此有護航的空間，「要提高傳輸品質就說要加預算，要樽節經費就會有議員來關注」。

近年陳重文除了地方選民服務外，在議會「不要說監督警察很深，警察議題曝光率高，每位議員都嘛監督得很認真，議員質詢會有他的情緒，大家也能理解，這不是問題，但陳重文的確『特別關懷』監視器系統問題」、「如果這個廠商的服務真的特別好也就算了，但這下看起來也不是那麼的好」。

警官透露，會「特別關懷」監視器系統問題的議員其實不只陳重文，且不分藍綠，「感覺業者在議會經營了不少人，有的還已經退休了」，畢竟這個契約已存在多年，而且動輒都是上億元預算，仔細觀察議會紀錄，會發現長期是北市府與台智光契約為「不平等條約」的議員大概只有林世宗、苗博雅。

基層員警則說，現今監視器系統對於警察維護治安、交通狀況非常關鍵，且不只是警察業務會使用，這麼重要的設備，不希望在有心人眼裡只是油水。

國民黨台北市議員陳重文（中）疑收賄護航監視器業者增加預算，昨天遭搜索約談。記者曾學仁／攝影
國民黨台北市議員陳重文（中）疑收賄護航監視器業者增加預算，昨天遭搜索約談。記者曾學仁／攝影

監視器 議員

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