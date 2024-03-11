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1歲童疑遭保母虐亡 新北社會局：全力陪伴家屬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北一名1歲多男童，去年12月間突身亡，頭部、臉和四肢等處有明顯瘀傷，生前疑似遭保母凌虐，且保母胞妹也疑涉案，全案台北地檢署持續偵辦中。昨家屬透過臉書指出，因孩子親人入監無法照料，被社會局、兒福聯盟轉介給該名涉案保母。

新北市社會局表示，該案是家屬主動向社福中心提出出養需求，社福中心評估後提供衛福部核准的收出養媒合機構給家屬參考，由家屬與該機構簽約，沒有所謂強制出養情事，社會局已第一時間介入陪伴家屬，持續配合調查。

新北市社會局副局長許秀能指出，本案依照現行法規收出養由中央衛福部核准的機構媒合及相關協助服務，由該機構自行委託該基金會合作的保母短期照顧，並由該機構社工關懷訪視。

許秀能說，市府在接到兒虐事件之後，第一時間介入並陪伴家屬，後續將會持續配合檢警調查。她強調，如果家屬事後不願出養，隨時都可以終止，並非外界所說有強制出養情事。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市社會局副局長許秀能。本報資料照片
新北市社會局副局長許秀能。本報資料照片

保母 衛福部

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