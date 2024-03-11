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假冒名人投資詐騙3千萬 2人遭逮
七十一歲彭姓婦人在網路看到名人「陳文茜」推薦投資虛擬貨幣，留言諮詢後加入ＬＩＮＥ投資群組被騙上當，前後匯款九次、面交一次，損失三千多萬元，上月獲利想出金被阻，報案才知受騙。
警方逮捕許姓車手和王姓共犯，但是錢已難追回，依詐欺、洗錢將二嫌送辦，檢方聲押獲准。
刑事局統計，假投資去年發生一萬一四○五件、財損五十三點四億元，均歷年新高，更躍升件數最多詐騙手法；今年一月一三三五件、財損六點五億元，仍呈上升趨勢。
台北市刑警大隊上月間接獲彭婦報案，稱去年九月在網上看到「陳文茜」推薦投資虛擬貨幣，諮詢後被加入ＬＩＮＥ投資群組，對方稱「只要給錢就能輕鬆獲利」；從去年十月起，她前後匯款九次、面交一次，共三千多萬元。
直到今年二月，彭婦見Ａｐｐ獲利一千多萬元想出金，對方卻說還要再付一筆「六百萬元分潤費」才能撥款，她認為這樣只賺四百多萬元不合理，向警方報案，才知遇到詐騙集團。
警方要求彭婦假意配合面交分潤費，逮捕取款的廿二歲車手許男；許稱前一天從屏東搭車北上，還供出和共犯卅一歲王男投宿北市林森北路上一間商務旅館。
警方再前往商旅，在嫌犯投宿的隔壁房埋伏時，見王男在陽台抽菸，三名員警直接翻牆抓人，把王男嚇得驚聲尖叫。
警方在房內搜出Ｋ他命毒品和七十七萬餘元現金，查出王男負責監控許男收錢；依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌將二人移送台北地檢署，檢方聲押獲准。
警方提醒民眾，勿輕信社群平台廣告及名人投資訊息，要求加ＬＩＮＥ進入投資教學群組一定是詐騙，有疑慮立即撥打一六五反詐騙專線諮詢。
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