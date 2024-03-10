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宣傳不力？有檢察官不知洗錢防制法子法上路

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／連線報導

政府打詐人頭帳戶，早年一本存摺只賣一千元，近來收購價已突破二、三十萬元，甚至創下四十萬元新高，加強了民眾鋌而走險的誘因。圖／聯合報系資料照片
政府打詐人頭帳戶，早年一本存摺只賣一千元，近來收購價已突破二、三十萬元，甚至創下四十萬元新高，加強了民眾鋌而走險的誘因。圖／聯合報系資料照片
洗錢防制法重要子法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」三月一日上路，但部分檢察官表示，先前幾乎沒看到相關新聞報導，根本不知有修法這件事，對於法務部不慍不火的宣導力道感到傻眼；也有辦案人員指出，民進黨執政八年，明知詐欺人頭帳戶氾濫，為何拖到去年才制定打擊人頭帳戶罰則。

據了解，攸關人頭帳戶受規範的洗錢防制法子，是於行政院公報與公共政策網路參與平台上預告，但有檢察官直言，在這兩個冷門網頁張貼預告「誰會去看？」批法務部宣傳不力。

近年詐欺案件居高不下，癱瘓檢察官偵查能量，有檢察官指出，如此重要的洗防子法應在正式上路前，可比照查察賄選，聯合全國執法機關舉辦大型宣導活動，身為第一線執法人員，竟然還要靠長官「提醒」，才知道法條已經上路。

針對警方指告誡書未有顯著成效，有檢察官分析認為，隨著政府打詐人頭帳戶「水漲船高」，早年一本存摺只賣一千元，有人一次賣出十幾、二十本換現金，近來收購價已突破二、三十萬元，甚至創下四十萬元新高，加強了民眾鋌而走險的誘因。

另一派檢察官則認為，無論是告誡書、限制帳戶功能都為時已晚，最直接有效的方法就是加重刑度，現行洗防法規定，若以期約或收受對價而犯或交付、提供的帳戶或帳號合計三個以上，或經直轄市、縣市政府警察機關裁處後五年內再犯，最重可處三年徒刑，「但現在賣帳戶都判太輕，乾脆修法讓最輕本刑三年以上起跳，亂世就要用重典」。

檢察官 法務部 詐欺

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