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別以為裝測速器想超速 台東警配發23套測速槍等你
台東縣境雖有30處測速照相桿及2處區間測速路段，但仍有駕駛欲僥倖違規超速，特地安裝車用測速器來規避執法，不過，警方已配發23套手持式雷射測速槍，加強機動測速執法，短短5天共取締107件違規超速，其中3件嚴重超速。呼籲駕駛「不要挑戰，乖乖開車」。
縣警局交通隊表示，統計3月1日至5日止，採用手持式雷射測速槍執法，共取締107件，有3件嚴重超速，12件時速超過100公里，其中違規最高時速達118公里，在速限50、60公里的省道上嚴重超速。
警方指出取締107件違規超速中，有高達9成車主安裝偵測行測速器，用以偵測固定式測速執法設備及區間測速秒數換算，為防止用路人僥倖違規，去年購置23套手持式雷射測速槍，配發4個分局，扣除6套定期維護，目前有17套值勤中，可說是偵測測速器剋星。
有員警私下透露，一般民間販售偵測測速器或網路APP下載測速功能軟體，都是以大數據模式只能偵測測速照相桿或區間測速路段提醒用路，對於手持式雷射測速槍是不具偵測效能，所以駕駛還是乖乖開車，遵守道路速限，各分局都會不定時間、不特定路段執法取締。
交通隊長劉正達表示，根據道路交通管理處罰條例規定，超速行駛將面臨1200元以上2400元以下罰鍰；若超速達40公里以上就是嚴重超速，取締這3件嚴重超速將開罰36000元罰鍰，同時當場禁止駕駛並吊扣汽車牌照6個月。警方抓超速違規，絕對不會有模糊空間。
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