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影／高雄警見外籍男熱情Hello 他卻狂奔闖民宅地下室與警捉迷藏

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

越南籍48歲潘姓男子日前晚間徒步在高雄楠梓青田街時，巧遇巡警路過，警見他不像在地人才喊一聲問候，沒想到，潘男心虛拔腿狂奔，員警隨即追趕在後，當街上演捉迷藏，最終仍在雜物堆中被警逮個正著；經查，潘去年中持旅遊簽證來台已逾期5月，被依法送辦。

越南籍男子見警拔腿當街狂奔。記者古和純／翻攝
越南籍男子見警拔腿當街狂奔。記者古和純／翻攝

「Hello！大哥！」巡警周一晚間7時許在路上叫住獨自穿越路口的潘男，一開始，員警僅以為他是菲籍人士好奇問候，怎料，他轉身見警後，加快腳程反方向狂奔，頓時消失巷弄之間。

巡警當下察覺有異，停放警用機車，見潘男躲進公寓內，適逢公寓住戶開門，警方隨即入內，當聽見地下室有聲響，便一步步走下樓摸黑搜索，果然在置放雜物的暗處，發現潘男一臉驚慌的蹲坐躲藏。

潘坦言，「想留在台灣賺錢，不想回國。」他去年6月22日持旅遊簽證入台，並未在規定期限內出境，已逾期有5個月；經警詢後，潘被依違反入出國移民法，解送至高雄市專勤隊收容。

高雄楠梓加工區多有外籍人士，楠梓警分局提醒，業主非法雇用外國人工作，依就業服務法最重可處75萬元罰鍰。

越南籍男子闖進公寓地下室躲藏，警方進屋搜索。記者古和純／翻攝
越南籍男子闖進公寓地下室躲藏，警方進屋搜索。記者古和純／翻攝

公寓 移民 簽證

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