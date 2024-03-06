超速49公里挨罰1.2萬又扣牌 台14線抓超速掀議…網見取締時間驚：太早開工

台14線埔霧公路沿途道路蜿蜒，假日車流量大，速限40公里。今有民眾分享，日前行經該公路遭機動測速取締，因超速49公里，挨罰1.2萬元，還被吊照，更因測速取締的時間是一大早6時多，引發網友討論，直呼「警方也太早開工」。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，能銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，但沿途道路蜿蜒，且路面狹窄，且假日車流量驚人，所以速限40公里；但沿線總有直線路段，因此也常遭用路人抱怨速限太低。

今天更有民眾貼出1張超速罰單且發文指出，他父親上月初開車行經台14線65.1K時，該處直線達1公里以上，油門很難不多踩，因此被開了張1萬2000元的超速罰單，還被吊扣牌照6個月，直呼警方很勤勞，也開父親玩笑得了大獎。

而該張超速罰單上載明，違規車速89公里，超速49公里，因此依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第2款處以1萬2000元罰鍰、記3點並吊扣牌照6個月，更有眼尖網友發現，測照取締時間竟然是清晨6時多，因此引發討論。

不少網友留言討論「警方開工時間真的好早」，直呼「波麗士大人太盡責了」，也開玩笑說駕駛開車很猛；但也有人認為，「非尖峰時間很難不多踩油門」、「長直線又沒車能保持車速在40公里內是真『忍』者」、「這段真的很難不超速」等。

對此，警方表示，交通執法是為了維護用路人安全，因此不分時段，並視道路狀況、事故分析等依據來編排勤務進行執法，台14線就是埔里鎮內高肇事道路，當時也有在測照點前按規定設明顯告示牌，取締有據，仍呼籲民眾依速限行駛。