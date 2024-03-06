快訊

冷氣團來襲！2縣市低溫特報恐跌破10度 一路凍到明晚

大反轉？頭份驚傳婦人偷抱小孩 警調閱監視器：根本沒發生過

「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超速49公里挨罰1.2萬又扣牌 台14線抓超速掀議…網見取締時間驚：太早開工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台14線埔霧公路沿途道路蜿蜒，假日車流量大，速限40公里。今有民眾分享，日前行經該公路遭機動測速取締，因超速49公里，挨罰1.2萬元，還被吊照，更因測速取締的時間是一大早6時多，引發網友討論，直呼「警方也太早開工」。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，能銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，但沿途道路蜿蜒，且路面狹窄，且假日車流量驚人，所以速限40公里；但沿線總有直線路段，因此也常遭用路人抱怨速限太低。

今天更有民眾貼出1張超速罰單且發文指出，他父親上月初開車行經台14線65.1K時，該處直線達1公里以上，油門很難不多踩，因此被開了張1萬2000元的超速罰單，還被吊扣牌照6個月，直呼警方很勤勞，也開父親玩笑得了大獎。

而該張超速罰單上載明，違規車速89公里，超速49公里，因此依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第2款處以1萬2000元罰鍰、記3點並吊扣牌照6個月，更有眼尖網友發現，測照取締時間竟然是清晨6時多，因此引發討論。

不少網友留言討論「警方開工時間真的好早」，直呼「波麗士大人太盡責了」，也開玩笑說駕駛開車很猛；但也有人認為，「非尖峰時間很難不多踩油門」、「長直線又沒車能保持車速在40公里內是真『忍』者」、「這段真的很難不超速」等。

對此，警方表示，交通執法是為了維護用路人安全，因此不分時段，並視道路狀況、事故分析等依據來編排勤務進行執法，台14線就是埔里鎮內高肇事道路，當時也有在測照點前按規定設明顯告示牌，取締有據，仍呼籲民眾依速限行駛。

有民眾分享行經台14線直線路段超速49公里，挨罰1.2萬元，還被吊照，因機動取締時間是一早6點多，引發網友討論。圖／民眾提供
有民眾分享行經台14線直線路段超速49公里，挨罰1.2萬元，還被吊照，因機動取締時間是一早6點多，引發網友討論。圖／民眾提供
有民眾分享行經台14線直線路段超速49公里，挨罰1.2萬元，還被吊照，因機動取締時間是一早6點多，引發網友討論。圖／民眾提供
有民眾分享行經台14線直線路段超速49公里，挨罰1.2萬元，還被吊照，因機動取締時間是一早6點多，引發網友討論。圖／民眾提供

埔里 測速 罰單 速限

延伸閱讀

南投去年科技執法排行榜 草屯「太平路及中興路口」罰單居冠

合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3停車場將啟用收費！費率曝光引發熱議

凌晨基隆市區飆112公里 不服被罰辯沒看到測速告示牌

彰化3姊弟被撞飛路口 警方加強執法共取締16件超速違規

相關新聞

6個月大女嬰疑誤食異物昏迷指數3 屏縣府暫停保母收托

屏東縣50多歲蔡姓居家托育人員4日照顧6個月大女嬰，女嬰疑誤食異物送醫救治，女嬰到院前呈現OHCA無生命跡象，經急救轉入...

車速49公里挨罰1.2萬又扣牌 台14線抓超速掀議…網見取締時間驚：太早開工

台14線埔霧公路沿途道路蜿蜒，假日車流量大，速限40公里。今有民眾分享，日前行經該公路遭機動測速取締，因超速49公里，挨...

2個月取締逾5千件！桃園蘆竹科技執法 車禍發生率降5成

桃園市警察局今年針對蘆竹區易肇事路段建置7處科技執法設備，取締項目包含闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、未保持路口淨空等項目...

奧委會員工情緒不穩 體育署門口持刀劃傷自己左手

教育部體育署奧委會一名女員工今天下午1時許，疑似情緒不穩定，在體育署門口持水果刀劃傷自己的左手前臂，朋友間見狀報案，中山...

開單員叫不醒…男停內湖路邊「陳屍車內」 警拉封鎖線

一名40多歲陳姓男子疑似因生活壓力過大，開車出門後，停車在北市內湖區京東路六段、成功路二段路口的停車格，疑在車內想不開，...

國道3號中寮隧道4車連環撞 去年釀82起意外肇因多為「未保車距」

國道三號380公里＋433（中寮隧道）入口附近，今天上午9時30分許，發生1輛貨車、1輛卡車及2輛轎車連環追撞意外，據警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。