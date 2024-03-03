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影／疑拍照失足墜2米深溪…南投杉林溪傳溺斃 75歲婦搶救1小時不治

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淡北「救命道路」動工 居民怨替代道路車增：車速快到不敢過馬路

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

被視為救命道路的淡北道路今年2月終於動工，北市端反對興建8度退回交維計畫，新北端則有民眾反映，替代道路有上下坡常有車超速，且幾乎沒有紅綠燈，讓居民、行人膽戰心驚。交通局說，現已在路側畫標線行人行道、行穿線、視覺型減速標線、慢字及太陽能閃燈等，提醒駕駛慢行，至於紅綠燈增設還需評估。

淡北道路今年2月開始動工，由於台2線路幅不大又是單一聯外道路，民眾憂心交通黑暗期，為此工務局規畫3條替代道路，往淡水走中正東路-民生路-自強路（左）-民族路-竹林路-八勢路-中正東路；往台北走中正東路-民生路-自強路（右）-民族路-自強路-中正東路；往台北走淡金路-坪頂路-稻香路-大業路，預計4月工程有直接影響時啟用。

記者實地直擊，民生路117巷銜接竹林路時，因地勢較陡，加上車流量在尖峰時刻大、速度快，附近居民抱怨車速快到他們不敢過馬路，曾碰到跑車駕駛以為沒人，加速通過自嘲「車速快到怕自己家都被車鏟走」，盼有標線提醒駕駛放慢，若有按鈕式紅綠燈更好；也有家長憂心，該替代道路也會經竹圍高國小，學生上下學安全性怎麼辦？

此外，該路從八勢路一路到自強路，幾乎沒有紅綠燈、測速照相機，當地民生里長陳李明緣說，車速過快的問題已經反映多年，盼能爭取架設測速照相機。

議員鄭宇恩說，日前已辦理會勘，要求交通局規畫行人動線，也藉由視覺型減速標線，增設慢字、當心行人牌面及太陽能閃燈等，提醒駕駛減速慢行、當心行人；議員蔡錦賢說，這段上下班車流量有增加，不過車ㄧ多走得也慢，礙於法規該段還未達測速器設置標準，先試辦以牌面、標線及聲音提醒駕駛減速，未來若有需求會再滾動處理。

交通局說，該路段視覺型減速標線、降速，由每小時50公里降至40公里、畫設標線型人行道，同時分局會安排不定時測速；淡水警分局說，目前一周將有2至3次到該路段設置移動式測速。至於紅綠燈設置，交通局說，仍須依道路交通標誌標線號誌設置規則，視路口車流量、行人量、是否為學校周邊及事故情形滾動式檢討評估。

交通局現已在路側畫標線行人行道、行穿線、視覺型減速標線、慢字及太陽能閃燈等，提醒用路人減速慢行。圖／議員鄭宇恩辦公室提供
交通局現已在路側畫標線行人行道、行穿線、視覺型減速標線、慢字及太陽能閃燈等，提醒用路人減速慢行。圖／議員鄭宇恩辦公室提供
淡北道路替代道路因有上下坡，車輛時常超速，快到讓附近居民不敢過馬路。記者劉懿萱／攝影
淡北道路替代道路因有上下坡，車輛時常超速，快到讓附近居民不敢過馬路。記者劉懿萱／攝影
交通局現已在路側畫標線行人行道、行穿線、視覺型減速標線、慢字及太陽能閃燈等，提醒用路人減速慢行。圖／議員鄭宇恩辦公室提供
交通局現已在路側畫標線行人行道、行穿線、視覺型減速標線、慢字及太陽能閃燈等，提醒用路人減速慢行。圖／議員鄭宇恩辦公室提供

人行道 替代道路 淡水 測速 紅綠燈 行人

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