誤信投資話術保證賺大錢 老婦人險被騙170萬元

台南市67歲莊姓婦人，在網路LINE軟體社群看到「股票菁英保證賺錢」投資廣告後誤入詐騙圈套，前天她聽從「股票老師」指示，前往中西區一家銀行欲提領170萬元投資股票 ，行員關懷提問察覺有異機警報案，經員警苦口婆心向她說明這些話術是投資詐騙手法，莊婦才恍然大悟，保住170萬元辛苦積蓄。

台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑、警員李英誌，前天下午3點多執行巡邏勤務時，突接到中西區一家銀行通報，有莊姓婦人要提領170萬元，說要投資股票賺錢，行員關懷提問察覺有異，懷疑婦人遭到詐騙，立即報警。員警趕赴現場了解，發現莊姓婦人是在網路看到一則投資股票賺錢廣告，深深被吸引，對方將她加入LINE股票菁英投資群組，自稱投資「股票老師」每天在群組分享股票資訊、財報等訊息取信莊婦，並指導如何投資「保證賺大錢」。

67歲莊婦最後聽從「股票老師」投資，至銀行提領170萬元現金，準備將錢匯到詐騙集團帳戶投資股票，行員機警攔下報案，經員警合力勸說。莊婦起初不相信自己遇到詐騙集團，堅持投資能賺錢，員警舉實例說明告知「這是詐騙集團慣用手法」，莊婦始恍然大悟表示，原先誤為投資股票保證能賺大錢，幸好警察與行員及時示警，否則她的積蓄可能會被騙一毛不剩。