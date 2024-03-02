自稱180型男檢察官見面卻體重破百 女不甘被騙百萬報警

鍾姓男子在交友軟體，謊稱自己是名身高188公分的實習檢察官，由於照片修的俊俏讓邱女芳心春動墜入情網。上個月開始鍾男誆以各種名義向邱女借錢、買手機，前後付出100多萬，直到上個月26日兩人約在新北市泰山區碰面，邱女一看到鍾男真面目，當場情幻破滅報警逮人。

據了解，鍾姓男子（29歲）透過Tinder交友軟體化身「Anson」，謊稱自己身高188、體重75公斤是名實習檢察官，還附上圖修俊俏大頭照片，吸引被害邱女注意與他互動，鍾男舌燦蓮花，贏得邱女芳心墜入情網。

鍾男見邱女上鉤，開始假藉買東西、車禍、家人急需用錢等理由向邱女借錢，還騙得邱女為他購買14支最新iPhone15手機郵寄給他，甚至連吃food panda餐費，都要被害人買單。直到上個月26日鍾男以急需再向邱女借騙45萬元，邱女起疑約出鍾男在新北市泰山區明志路一家便利商店碰面。

當天兩人依約碰面，邱女一看鍾男，竟是身高不滿170公分，體重破百公斤的男子，網路與現實落差之大，讓邱女當場氣炸，當下以錢沒帶齊為由，約得鍾男於隔天下午在同個地點面交，旋即報警。

上個月27日下午3時許，鍾男依約前來取款，埋伏警力衝出逮人，鍾男見警當場傻住，警上銬帶回查辦。偵詢時，鍾男坦承犯行，辯稱騙得110萬不法所得，都拿去購買天堂遊戲點數儲值花掉，還稱帳號價值有3000萬，會賣帳號賠償邱女，警詢後依詐欺、洗錢防制法送辦。