快訊

影／強烈冷氣團發威 玉山上午降冰珠！追雪有希望了？

「天下第一營」壓力山大？總統府12年前同一位置 也曾發生憲兵輕生

他這處買AirPods Pro 2難辨真偽讓網搖頭！內行人列3關鍵：別衝動下單

自稱180型男檢察官見面卻體重破百 女不甘被騙百萬報警

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鍾姓男子在交友軟體，謊稱自己是名身高188公分的實習檢察官，由於照片修的俊俏讓邱女芳心春動墜入情網。上個月開始鍾男誆以各種名義向邱女借錢、買手機，前後付出100多萬，直到上個月26日兩人約在新北市泰山區碰面，邱女一看到鍾男真面目，當場情幻破滅報警逮人。

據了解，鍾姓男子（29歲）透過Tinder交友軟體化身「Anson」，謊稱自己身高188、體重75公斤是名實習檢察官，還附上圖修俊俏大頭照片，吸引被害邱女注意與他互動，鍾男舌燦蓮花，贏得邱女芳心墜入情網。

鍾男見邱女上鉤，開始假藉買東西、車禍、家人急需用錢等理由向邱女借錢，還騙得邱女為他購買14支最新iPhone15手機郵寄給他，甚至連吃food panda餐費，都要被害人買單。直到上個月26日鍾男以急需再向邱女借騙45萬元，邱女起疑約出鍾男在新北市泰山區明志路一家便利商店碰面。

當天兩人依約碰面，邱女一看鍾男，竟是身高不滿170公分，體重破百公斤的男子，網路與現實落差之大，讓邱女當場氣炸，當下以錢沒帶齊為由，約得鍾男於隔天下午在同個地點面交，旋即報警。

上個月27日下午3時許，鍾男依約前來取款，埋伏警力衝出逮人，鍾男見警當場傻住，警上銬帶回查辦。偵詢時，鍾男坦承犯行，辯稱騙得110萬不法所得，都拿去購買天堂遊戲點數儲值花掉，還稱帳號價值有3000萬，會賣帳號賠償邱女，警詢後依詐欺、洗錢防制法送辦。

林口警方呼籲，網路交友雖快速便利，但風險也高，在交友軟體追求愛情時，務必要提高警覺，避免被詐騙

鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。圖／警方提供
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子佯稱自己是實習檢察官，透過網路交友軟體，騙得邱女110萬台幣，被警方逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

交友軟體 網路 詐騙

延伸閱讀

色狼搭訕18歲女佯稱「免費染髮」再上旅館性侵 14歲少女也受害

新北泰山降壓停水影響近7千戶 周六4處水車待命

《莎莉》交友軟體認識馬丁 劉品言赴法國追愛

與22歲男交友軟體認識 小六少女一絲不掛被父逮到報警…檢依性交未遂起訴

相關新聞

影／高雄工人清油槽遭活埋12小時 救出口鼻都是汙泥已死亡

高雄市前鎮區李長榮化工廠出租給材料科技公司的油槽，昨天下午2時44分許傳工安意外，5名工人清洗油槽時，汙泥塊突塌下掉落，...

自稱180型男檢察官見面卻體重破百 女不甘被騙百萬報警

鍾姓男子在交友軟體，謊稱自己是名身高188公分的實習檢察官，由於照片修的俊俏讓邱女芳心春動墜入情網。上個月開始鍾男誆以各...

中捷男子亮槍乘客奔逃 自稱創業失敗壓力大

雲林葉姓男子自稱創業失敗壓力大，前晚持瓦斯空氣槍在台中捷運車廂內把玩，乘客目擊機嚇壞，列車停靠豐樂公園站後，20、30名...

彰化員林毒樹案 竟是油漆商雇工行凶

彰化縣員林市員林大道4段行道樹落葉惹來殺身之禍？日前民眾通報4棵行道樹疑遭鑽孔、注射毒液，員林警分局調閱近2個月鄰近路口...

李長榮化工泥塊崩塌 活埋1工人

高雄市前鎮區李長榮化工廠昨午驚傳工安意外，5名工人清洗油槽時，槽壁上方汙泥塊突然塌下掉落，4工人緊急逃離，但吳姓工人卻慘...

台中霧峰現「球棒隊」 2男深夜狂砸民宅警追緝中

台中市霧峰區傳出2名男子在深夜持球棒，猛砸中正路一戶民宅玻璃門，引人關注。警方今說明，本案發生在2月27日晚間11時50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。