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影／又是行人地獄！台中10歲女童走斑馬線 挨撞痛到跪地不起

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市10歲潘姓女童走斑馬線，只注意右側來車，未看左側車輛，女童起步跑過斑馬線遭一輛黑色休旅車撞倒，女童當場痛得跪在地上好幾秒，怵目驚心。圖／讀者提供
台中市10歲潘姓女童走斑馬線，只注意右側來車，未看左側車輛，女童起步跑過斑馬線遭一輛黑色休旅車撞倒，女童當場痛得跪在地上好幾秒，怵目驚心。圖／讀者提供
台中市10歲潘姓女童今走斑馬線，只注意右側來車，未看左側車輛，女童起步跑過斑馬線就被左側直行一輛黑色休旅車撞倒，女童當場痛得跪在地上好幾秒，僑忠國小導護人員與42歲賴姓女駕駛紛紛上前查看。所幸，女童送醫包紮後無礙，進一步車禍原因有待釐清。

今早7時28分，10歲潘姓女童徒步行經潭子區復興路一段42號前，女童走在斑馬線上，起跑要通行未注意左側來車，當場遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞上，女童左側身體摔倒在地，左膝受傷，痛得跪在地上好幾秒。

大雅警分局表示，賴女無酒精反應，所幸女童送醫包紮後無大礙，後續將調閱相關影像以釐清案情。

警方表示，賴女駕駛車輛行近行人穿越道，未暫停讓行人先行通過行為，將依道路交通管理處罰條例第44條第2項製單舉發，處1200元以上6000元以下罰鍰。警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。

台中市10歲潘姓女童走斑馬線，只注意右側來車，未看左側車輛，女童起步跑過斑馬線遭一輛黑色休旅車撞倒，女童當場痛得跪在地上好幾秒，怵目驚心。圖／讀者提供
台中市10歲潘姓女童走斑馬線，只注意右側來車，未看左側車輛，女童起步跑過斑馬線遭一輛黑色休旅車撞倒，女童當場痛得跪在地上好幾秒，怵目驚心。圖／讀者提供

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