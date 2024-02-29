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幻術師大仙道具被拆台 扶輪社員疑酒後誤事遭退社處分

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

魔術師「幻術師大仙」。圖／翻攝自臉書「幻術師大仙-Daxien the illusionist」
魔術師「幻術師大仙」。圖／翻攝自臉書「幻術師大仙-Daxien the illusionist」
針對幻術師大仙-Daxien the illusionist」昨天在表演現場，遭兩位男子鬧場，並當眾將魔術道具翻出並嬉笑嘲弄一事，雖然草屯新世代扶輪社不願意再出來回應，據現場人士透露，昨天是一場春酒形式的晚會演出，由於氣氛非常熱烈，兩位男社員疑似酒後一時興起，單純好奇下，衝上台打開魔術道具，當場擾亂破解魔術機關，事後已向扶輪社認錯，並接受退社的處分。

魔術界指出，魔術師的道具是有個人秘密的，外人把秘密公開，無疑是毀了一場表演，不只是非常沒禮貌，更是沒有道德的行為，欠缺人與人之間最基本的尊重。

幻術師大仙深夜發文表示，昨晚接了南投草屯新世代扶輪社的晚會演出，演出結束時，2名男子突然衝上台將道具當眾掀翻，讓全場氣氛從歡樂變成尷尬的事故現場，引起網友一致撻伐，不過今天凌晨他又在臉書發文表示，「過去的就讓他過去吧！」

南投草屯新世代扶輪社表示，兩位社員做了非常不好的示範，除再度深感抱歉外，經討論給予退社處分，社長洪昭銘已不再對外發言。縣議員簡千翔指出，身為扶輪社3-1區助理總監，由於昨晚並未出席活動，不方便不能代替回答現場情形，但對事件造成社會紛擾，只能為扶輪社友向社會再次表達歉意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投 魔術師

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