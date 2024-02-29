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高雄男走暗路見某家浴室燈亮 持手機伸進「這裡」偷拍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄蔡姓男子去年3月中凌晨，徒步行經楠梓區某橫巷時，發現有處燈亮，靠近一看是間浴室，裡頭有人正亮燈使用，蔡男竟以手機伸入浴室氣密窗內，朝浴室內攝錄，被江姓女子當場發現報警，蔡男被檢方依妨害性隱私罪起訴，法院近日宣判，判蔡男無故攝錄他人性影像未遂罪，處2月徒刑。

判決指出，蔡男辯稱「不是故意的！」雖然明知偷拍是犯罪，當時只是無聊，並非預謀犯罪，僅因心情不好，才持手機拍攝浴室內影像，但否認是要拍攝他人性影像。

不過，檢警勘查案發位置，浴室窗戶設置於牆壁上方，案發當下浴室內燈光亮起，蔡男應當知道該浴室正有人所用，如於浴室外將手機伸入浴室內拍攝，當可輕易攝錄使用浴室的人正如廁或沐浴的畫面。

法院審酌，蔡男說法明顯卸責，且未經何女同意逕自拍攝事證明確，不過，蔡男實際上並未錄下畫面，就先被江女喝斥逃跑，因此法院判他2月徒刑，全案仍可上訴。

高雄男子持手機伸入浴室氣密窗偷拍人沐浴如廁（示意圖）。記者古和純／攝影
高雄男子持手機伸入浴室氣密窗偷拍人沐浴如廁（示意圖）。記者古和純／攝影

沐浴 浴室 自拍

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