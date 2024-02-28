台中西屯倉庫今夜全面燃燒 僅機具焚毀無人傷亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區福雅路685巷的一間平房民宅在今晚10時許傳出火警，消防局已派遣協和分隊等6個消防單位到場救援，消防隊到場時，民宅已全面燃燒，有延燒之虞，火勢在今晚10時46分撲滅，經查現場是一間農機具倉庫，燃燒面積約25平方公尺，財損約25萬元，無人員傷亡，詳細起火原因，待後續釐清。

台中市消防局在今晚10時15分獲報，西屯區福雅路685巷一間民宅傳出火警，經查現場是一間一樓平房，作為農機具倉庫使用，消防局派遣協和、西屯、大雅、黎明、水湳分隊、第六大隊等多個單位，一共17車52人，由第六大隊副大隊長詹智超指揮搶救，火勢在今晚10時46分撲滅，僅有農機具被燒毀，無人員傷亡，詳細起火原因，待火調科釐清。

台中市西屯區福雅路一間倉庫在今晚10時傳出火警，警消到場時全面燃燒，幸無人傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區福雅路一間倉庫在今晚10時傳出火警，警消到場時全面燃燒，幸無人傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區福雅路一間倉庫在今晚10時傳出火警，警消到場時全面燃燒，幸無人傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區福雅路一間倉庫在今晚10時傳出火警，警消到場時全面燃燒，幸無人傷亡。記者陳宏睿／翻攝

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