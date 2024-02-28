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影／高雄休旅車遇警逃竄 撞路邊停車曝藏毒

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

尤姓男子開休旅車遇到警方攔檢竟逃竄，撞上路邊停車才停下。記者林保光／翻攝
尤姓男子開休旅車遇到警方攔檢竟逃竄，撞上路邊停車才停下。記者林保光／翻攝

高雄市警方今天凌晨執行擴大臨檢，發現1輛黑色休旅車形跡可疑，上前攔車，但開車的尤姓男子卻加速逃離，警方追去，不久發現尤撞上路邊停車，員警在休旅車內查獲毒品，全案由警方移送法辦。

據了解，今天凌晨2時許，左營分局新莊派出所員警執行擴大臨檢勤務，行經左營區自由二路、新庄仔路口，發現尤姓男子（30歲）駕駛黑色休旅車車速緩慢、行車不穩，員警覺得可疑，示意停車受檢，但尤反而加速逃竄。

警方立即尾隨追去，伺機攔檢，並通報勤務中心，請其他警網攔截圍捕休旅車，不久，警方在左營區自由四路及重愛路口，發現休旅車自撞上停放路邊的轎車，休旅車頭全毀，遭撞的轎車車尾凹陷，尤和車上乘客莊姓男子（31歲）未受傷，警方馬上趕上，附帶搜索休旅車，在駕駛座腳踏墊下，發現6小包搖頭丸、K他命5包，立即逮捕他們。

警方表示，尤姓男子經酒測，無酒精反應，依違反毒品危害防治條例、公共危險罪嫌查辦，另尤男駕車逃竄時4次闖紅燈，又未依規定打方向燈、關閉大燈、逆向行駛及拒檢、危險駕駛，對他開出罰單。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

尤姓男子開休旅車遇到警方攔檢竟逃竄，撞上路邊停車才停下。記者林保光／翻攝
尤姓男子開休旅車遇到警方攔檢竟逃竄，撞上路邊停車才停下。記者林保光／翻攝

休旅車 毒品 臨檢

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