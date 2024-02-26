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影／新竹怪人廣發毛骨悚然字條 警加強巡邏調電眼追人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣近來有不明人士在新豐、湖口一帶廣發手寫字條，內容竟提到：「大姦殺，棄之山野」等字眼，其中有女店員收到紙條感到不寒而慄，並將字條內容上傳至論壇Dcard，引起警方高度關注。警方也表示，目前雖未接獲相關報案，仍積極了解查證中，同時加強巡邏並持續調閱周邊監視器畫面，以釐清案情，依法查處。

有網友在臉書「新竹爆料公社」分享，近日在新豐、湖口一帶有不明人士廣發手寫字條，內容提及：「慘叫雞、豹女、貓女、大姦殺，棄之山野，台灣之光，該放鞭炮，赤壁大決戰」等文字，收到字條的網友也詢問：「到底是什麼意思，看都看不懂？」

不少網友也搖頭參透不出其中用意：「請示各大廟宇開示」，也有人認為要提供給警方，看內容不大對勁，更有人直呼：「哇太誇張了，根本擾亂治安應該要調查」。

無獨有偶，近日也有女店員在論壇Dcard發文，表示被不認識的人塞內容提及「大姦殺，棄之山野」的紙條，看不懂是什麼意思，上網查發現4年前也有人收到類似紙條。網友也驚覺不對勁，紛紛猜測：「這個意思是姦殺預告嗎？看了讓人不寒而慄，原po上班的時候感覺可以隨身攜帶一下防狼噴霧，防怪人」。

對此新湖警分局表示，有關民眾網路留言新豐鄉店家收受不明紙條內容引起關注一事，警方非常重視，已先於原發文社群及臉書社團留言說明，目前雖未接獲相關報案，仍積極了解查證中，同時加強巡邏並持續調閱周邊監視器畫面以釐清案情，依法查處。

新竹縣近來有不明人士在新豐、湖口一帶廣發手寫字條，內容竟提到：「大姦殺，棄之山野」等字眼。圖／取自新竹爆料公社
新竹縣近來有不明人士在新豐、湖口一帶廣發手寫字條，內容竟提到：「大姦殺，棄之山野」等字眼。圖／取自新竹爆料公社
警方已加強巡邏並持續調閱周邊監視器畫面，以釐清案情，依法查處。圖／警方提供
警方已加強巡邏並持續調閱周邊監視器畫面，以釐清案情，依法查處。圖／警方提供
近日也有女店員在論壇Dcard發文，表示被不認識的人塞內容提及「大姦殺，棄之山野」的紙條，看不懂是什麼意思，上網查發現4年前也有人收到類似紙條。圖／取自論壇Dcard
近日也有女店員在論壇Dcard發文，表示被不認識的人塞內容提及「大姦殺，棄之山野」的紙條，看不懂是什麼意思，上網查發現4年前也有人收到類似紙條。圖／取自論壇Dcard

新竹 紙條

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