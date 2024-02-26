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街頭聚眾鬥毆 苗警鎖定涉案8人偵辦

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣公館鄉元宵節晚間舉辦迎龍活動，2派人馬街頭大打出手，其中1人被打得頭破血流。警方今天表示，已傳喚3人到案，另鎖定5名涉案人，依組織犯罪及聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

有民眾拍下街頭鬥毆事發經過上傳網路社團，引發網友討論。附近居民指出，當晚商家正舉辦迎龍活動，突然有多輛車駛抵，車內衝出多人分持木棍和西瓜刀朝2男圍毆，其中1人被打得血流滿面，還遭對方用腳踹。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，鶴岡派出所24日晚間7時30分接獲報案，公館鄉鶴岡路段衝突事件，隨即調派快打優勢警力到場，初步調查雙方因日前在苗栗市區酒後口角糾紛，後續在路口又狹路相逢。

徐文明指出，經調閱監視器釐清事發經過，被害人與

25歲汪姓、19歲劉姓兩男為首的8人爆發衝突。目前已帶回3人偵辦，另鎖定涉嫌動手5人，全案報請苗栗地檢署依組織犯罪及聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

苗栗縣公館鄉元宵節晚間舉辦迎龍活動，2派人馬街頭大打出手，其中1人被打得頭破血流。警車示意圖／ingimage
苗栗縣公館鄉元宵節晚間舉辦迎龍活動，2派人馬街頭大打出手，其中1人被打得頭破血流。警車示意圖／ingimage

元宵節 苗栗縣 鬥毆

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