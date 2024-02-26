挺過72小時！彰化車禍命危姊妹分別對光和疼痛有反應了

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟本月22日傍晚，遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，其中2個姊姊分別受重傷，仍在彰化基督教醫院及彰化秀傳醫院搶救，院方都表示，比起前兩天姊妹倆都有進步，分別對光和疼痛開始有反應，算是正面發展。

彰化秀傳醫院指出，11歲姊姊昏迷指數一樣是3分，仍有生命危險，血氧昨天有掉，調整氧氣濃度之後已恢復正常，一般正常人瞳孔大小大約在4，如果大於6瞳孔放大，就是瀕臨死亡，姊姊的瞳孔在3，代表光照時瞳孔縮小，對光反應有進步，患者意志力堅強，院方今天會安排進一步腦部灌流檢查；彰化秀傳黃士維院長至小兒加護病房關心陳小妹妹病情，並表示所有醫護同仁都會盡全力搶救。

彰基醫院收治8歲的妹妹，彰化基督教醫院表示，患者至今仍昏迷，雙側瞳孔放大，對光沒有反應，但心跳與血壓恢復正常，對疼痛產生反應，升壓藥本來有3種，今天已降為1種；妹妹意志力堅強，已經度過最危險的72小時，醫療團隊會與家人召開治療會議，解釋未來治療的方向。 彰化秀傳醫院黃士維院長到小兒加護病房關心陳小妹妹病情，並表示所有醫護同仁都會盡全力搶救。圖／秀傳醫院提供