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中國死者家屬重查事故艇 海巡署長會談現身接待

中央社／ 金門縣24日電

中國快艇翻覆2死風波，死者家屬和陸方代表今天上午再度和海巡署協商，下午重回海巡隊查看中國漁船和海巡小艇後，海巡署長周美伍在會談現身接待，但是否有結論仍未知。

中國1艘快艇金門海域翻覆釀2死風波，死者家屬昨天兩度在中方晉江紅十字會人員陪同下與海巡署人員閉門會談，之後有6人先返回中國，僅留下于姓、來姓死者的家屬各1人，以及5名中方代表仍在金門，並於今天上午再度與海巡署副署長許靜芝等人協商，但雙方對於是否有共識均三緘其口。

金門縣政府表示，今天適逢元宵節，中午邀請死者家屬及晉江紅十字會人員餐敘，由金門縣議會副議長歐陽儀雄、金門縣長室秘書王中聖等人陪同。縣府人員過程中也建議家屬，其中說明台灣司法流程，未經檢方釐清前，海巡方面尚無法承諾事情，並交付民間自願捐助的善款。

死者家屬與晉江紅十字會人員等7人下午4時10分前往（金門）第9海巡隊查看2艘事故船艇，並由海巡人員在旁錄影，他們帶著手機、相機等錄影器材及紙、筆、尺記錄，並伸手觸碰船艇來回比對，但面對記者詢問「是否有發現什麼」等問題皆未回應。

在勘驗完事故船艇後，雙方再度進入海巡隊大樓閉門討論。據悉海巡署長周美伍此時已現身接待眾人，但對於會後是否有結論，海巡署人員仍拒絕透露。

海巡署 紅十字會 金門

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