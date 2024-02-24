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飆車族太囂張 新竹縣警方宣布每周末加強監控

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣飆風再起，西濱成重災區，居民痛斥飆車族成「暴走族」，新竹縣市警方昨晚聯防取締，光竹縣一晚就攔查322輛汽機車，其中不乏無照、逆向、噪音車，竹縣警方宣布即日起，在每周末深夜安排少年隊及刑警大隊展開專案勤務，加強對青少年車聚熱點監控及取締。

新竹縣警方表示，近期青少年為追求刺激違法改裝車輛，於深夜車聚比炫、製造引擎聲浪，影響民眾安寧及交通秩序，警方昨晚10點起動員優勢警力，在西濱公路與台1線等青少年車聚熱點，沿線編排多處攔檢點，同時加強巡邏攔查提高見警率，壓制違規囂張氣焰。

新竹縣警方從昨晚10點到今天上午6點出動上百名警力，一共攔查332輛汽機車，當中查獲酒後駕車公共危險罪1件、酒駕拒檢1件、無照駕駛6件、逆向行駛2件、非法改裝排氣管噪音車12件以及其他交通違規18件。

新竹縣警察局指出，因近期飆車問題嚴重擾民，警方對於噪音超標、非法改裝等違規行為嚴格執法，一旦發現違規，就會依噪音管制法及道路交通管理處罰條例等規定開罰，並通報監理站及環保局召回檢驗，如有涉及危險駕駛者，則依社會秩序維護法及刑法公共危險罪究辦。

新竹縣警察局呼籲，青少年車聚應遵守交通規則，切勿危險駕駛、違法改裝排氣管，並注意行駛時音量，更不要以身試法，警方未來還將持續結合監警環執行路檢攔查，配合交通科技執法設備，全天候取締危險駕駛與噪音車輛，要導正青少年危險駕駛、製造車輛噪音的不當行為。

西濱新竹縣路段近期飆車族問題嚴重，警方昨晚展開大動作取締攔查。圖／警方提供
西濱新竹縣路段近期飆車族問題嚴重，警方昨晚展開大動作取締攔查。圖／警方提供
西濱新竹縣路段近期飆車族問題嚴重，警方昨晚展開大動作取締攔查。圖／警方提供
西濱新竹縣路段近期飆車族問題嚴重，警方昨晚展開大動作取締攔查。圖／警方提供

噪音 新竹

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